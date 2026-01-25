Une compagnie d'assurance américaine promet une remise de 50% au kilomètre sur l'assurance d'un véhicule Tesla équipé de la technologie de conduite autonomie FSD, avec son offre Lemonade Autonomous Car, lorsque celle-ci est activée.
Malgré leur image technologique et écologique, les voitures électriques peinent encore et toujours à séduire massivement. En cause, un prix d’achat souvent dissuasif pour de nombreux curieux, auquel il convient d'ajouter un coût d’assurance généralement plus élevé que celui des modèles thermiques, venant alourdir un budget automobile déjà sous pression pour de nombreux automobilistes. Une contrainte que la société Lemonade a décidé de réduire de moitié.
Une assurance spéciale pour les Tesla équipées de la technologie FSD
En effet, cette nouvelle offre proposée par Lemonade divise presque par deux le tarif au kilomètre lorsque la conduite est assurée par le système autonome FSD. Une baisse qui s’appuie sur les données de l’assureur, lesquelles montrent une réduction significative du risque lors de l’utilisation de la conduite autonome.
Lemonade anticipe par ailleurs de nouvelles diminutions tarifaires à mesure que Tesla déploiera des mises à jour de son logiciel FSD, lesquelles pourraient améliorer encore la sécurité des véhicules dans le temps.
Une conduite autonome deux fois plus sûre, pour une assurance deux fois moins chère
Côté fonctionnement, Lemonade a scellé un partenariat avec Tesla, lui permettant d'accéder à diverses données concernant les véhicules en circulation. La société d'assurances peut ainsi calculer les distance parcourues avec le mode FSD activé, et recalculer le tarif du contrat en fonction des kilomètres accumulés.
Pour Shai Wininger, cofondateur et président de Lemonade, les assureurs traditionnels passent à côté de la réalité technologique. « Ils assurent une Tesla comme n’importe quelle voiture, et l’IA comme un conducteur humain. Or un véhicule capable de surveiller son environnement à 360°, qui ne se fatigue jamais et réagit en quelques millisecondes, ne peut être comparé à un être humain. »
Selon Lemonade, la conduite autonome serait deux fois plus sûre que la conduite humaine, ce qui justifierait cette réduction de l'ordre de moitié concernant le prix payé par le conducteur.
Ce nouveau contrat sera opérationnel dès ce lundi 26 janvier, d'abord dans l'Arizona, puis dans l'Oregon le mois suivant. En Europe, les conducteurs de Tesla doivent encore patienter avant de pouvoir profiter pleinement du système Full Self-Driving. Une situation qui pourrait toutefois évoluer dans un avenir proche selon Elon Musk, puisque l’homologation du dispositif sur le Vieux Continent ne serait désormais plus qu’une question de temps.