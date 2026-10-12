C'est une victoire pour l'industrie automobile européenne qui est annoncée aujourd'hui. Un plafond assez bas est dorénavant imposé au nombre de voitures hybrides chinois pouvant être importées en Europe.
La guerre contre les voitures chinoises ces dernières années en Europe s'était surtout focalisée sur les voitures 100% électriques - avec, à la clé, des taxes douanières élevées. Mais il y avait dans le nouveau dispositif un gros trou : les véhicules hybrides, qui n'étaient pas concernés. Des modèles qui ont été l'objet de discussions avancées la semaines dernière, ce qui a permis d'arriver à un accord important.
Un plafond établi à 350 000 voitures hybrides chinoises pouvant être importées chaque année dans l'UE
On savait que la Chine et l'Union européenne avaient trouvé un accord sur la question des véhicules hybrides, après l'annonce d'une réduction de ces importations par le commissaire européen au Commerce, Marcos Sefcovic.
Aujourd'hui, on a obtenu plus de précision. Un responsable européen a ainsi indiqué que, dans le cadre de ce nouvel accord, les importations de véhicules hybrides chinois sur le territoire de l'UE étaient dorénavant plafonnées à 350 000 véhicules par an.
Un accord qui va plus que diviser par deux les importations actuelles de ces véhicules
Du côté des politiques, on s'est évidemment réjoui de cette annonce, du fait de la sensibilité du dossier. Le président de la République, Emmanuel Macron, en déplacement ce lundi à l'ouverture du Salon de l'Auto, a ainsi salué un accord qui va permettre « mieux protéger le marché européen de la concurrence déloyale ». Ce protectionnisme aura-t-il l'efficacité qu'on lui prête ?