On savait que la Chine et l'Union européenne avaient trouvé un accord sur la question des véhicules hybrides, après l'annonce d'une réduction de ces importations par le commissaire européen au Commerce, Marcos Sefcovic.

Aujourd'hui, on a obtenu plus de précision. Un responsable européen a ainsi indiqué que, dans le cadre de ce nouvel accord, les importations de véhicules hybrides chinois sur le territoire de l'UE étaient dorénavant plafonnées à 350 000 véhicules par an.