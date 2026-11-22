Les Argentins peuvent commander en ligne cinq versions de la Model 3 et du Model Y, toutes fabriquées dans l’usine Tesla de Shanghai. La moins chère, la Model 3 Propulsion, coûte 40 990 dollars taxes comprises, et le Model Y Propulsion 43 990 dollars, plus environ 600 dollars de frais de réservation, de livraison et de dossier. La Model 3 Propulsion coûte ainsi 8 000 dollars de plus qu’en Uruguay, où Tesla la vend 32 990 dollars depuis juillet.

Tesla n’a pas de concessionnaire en Argentine et prend les commandes sur son site. Les acheteurs peuvent voir et essayer les voitures dans deux centres commerciaux de Buenos Aires, Unicenter et Alcorta, et les banques Santander et Comafi proposent un crédit, d’après Tesla Mag. Les premières livraisons sont attendues en mars ou en avril 2027. Tesla installera ses Superchargeurs dans les stations-service de YPF, la compagnie pétrolière publique argentine. Mais on ne sait pas encore combien de bornes seront construites, ni quand.

L’Argentine est le quatrième pays d’Amérique du Sud où Tesla vend directement ses voitures, après le Chili, la Colombie et l’Uruguay. Le constructeur ouvre ces marchés alors que ses livraisons mondiales ont reculé de 8,6 % en 2025, à 1,636 million de véhicules, pour la deuxième année de suite, et que BYD l’a dépassé au classement mondial des ventes de voitures électriques. Pour Electrek, Elon Musk a montré lors de ce lancement qu’il ne s’intéressait plus guère à la vente de voitures. Depuis deux ans, il répète aux investisseurs que l’avenir de Tesla passe par les robotaxis et les robots humanoïdes Optimus, et il vient d’annoncer la fin de la production du Cybertruck en 2027.