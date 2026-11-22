Pour lancer Tesla en Argentine, Elon Musk est intervenu environ deux minutes en visioconférence depuis un avion, sans présenter une seule voiture, et il a fini par avouer qu’il ne savait pas quoi dire. Sur scène à Buenos Aires, le président Javier Milei a volé au secours de son invité.
Elon Musk a littéralement bugué. Tesla a ouvert la vente de ses voitures en Argentine vendredi soir, dans le quartier de La Boca, à Buenos Aires, mais les Argentins ont surtout retenu une vidéo d’Elon Musk, vue plus de 1,1 million de fois en une nuit dans une seule publication sur X. Après un discours de moins de huit minutes de Javier Milei, l’animateur a annoncé « notre prochain invité », sous les rires du président, qui sautillait sur place. Elon Musk est apparu à l’écran, dans un avion. « En fait, je ne sais pas trop quoi dire, à part merci d’accueillir Tesla en Argentine », a-t-il lâché après un regard de chaque côté.
Le patron de Tesla s’est contenté du minimum syndical, souhaiter aux Argentins de profiter de leurs voitures et d’annoncer un réseau national de Superchargeurs, selon Tesla Mag. Il s’est encore excusé, puis il a disparu de l’écran avant d’avoir dit au revoir, raconte Electrek. Malpoli avec ça.
Tesla vend ses voitures plus cher en Argentine qu’en Uruguay
Les Argentins peuvent commander en ligne cinq versions de la Model 3 et du Model Y, toutes fabriquées dans l’usine Tesla de Shanghai. La moins chère, la Model 3 Propulsion, coûte 40 990 dollars taxes comprises, et le Model Y Propulsion 43 990 dollars, plus environ 600 dollars de frais de réservation, de livraison et de dossier. La Model 3 Propulsion coûte ainsi 8 000 dollars de plus qu’en Uruguay, où Tesla la vend 32 990 dollars depuis juillet.
Tesla n’a pas de concessionnaire en Argentine et prend les commandes sur son site. Les acheteurs peuvent voir et essayer les voitures dans deux centres commerciaux de Buenos Aires, Unicenter et Alcorta, et les banques Santander et Comafi proposent un crédit, d’après Tesla Mag. Les premières livraisons sont attendues en mars ou en avril 2027. Tesla installera ses Superchargeurs dans les stations-service de YPF, la compagnie pétrolière publique argentine. Mais on ne sait pas encore combien de bornes seront construites, ni quand.
L’Argentine est le quatrième pays d’Amérique du Sud où Tesla vend directement ses voitures, après le Chili, la Colombie et l’Uruguay. Le constructeur ouvre ces marchés alors que ses livraisons mondiales ont reculé de 8,6 % en 2025, à 1,636 million de véhicules, pour la deuxième année de suite, et que BYD l’a dépassé au classement mondial des ventes de voitures électriques. Pour Electrek, Elon Musk a montré lors de ce lancement qu’il ne s’intéressait plus guère à la vente de voitures. Depuis deux ans, il répète aux investisseurs que l’avenir de Tesla passe par les robotaxis et les robots humanoïdes Optimus, et il vient d’annoncer la fin de la production du Cybertruck en 2027.
Javier Milei a supprimé les taxes qui fermaient l’Argentine à Tesla
L’Argentine a longtemps tenu les voitures importées à l’écart, avec de lourdes taxes et des restrictions sur l’achat de dollars. Sur scène, Javier Milei a rappelé la suppression de l’impôt PAIS, qui frappait les achats de devises, et des taxes internes sur les voitures. Son gouvernement a aussi élargi le quota de voitures électriques importées sans droits de douane à des modèles plus chers. Le chinois BYD a profité de ces baisses de taxes, et il domine aujourd’hui le marché argentin de la voiture électrique, selon Electrek.
Le président argentin ne cache pas son admiration pour Elon Musk, qu’il a rencontré pour la première fois en avril 2024, dans l’usine Tesla du Texas. Après l’appel raté, il a pris la défense de son invité en lançant à la salle que « ceux qui font beaucoup parlent peu », puis il a salué en lui le « Léonard de Vinci du XXIe siècle ». Elon Musk avait commencé un « J’aimerais venir… », et il avait fini par remercier la salle de l’accueil.