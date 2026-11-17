Bientôt des Tesla Cybercabs construits en Europe ? Elon Musk veut agrandir l'usine de Berlin afin d'y fabriquer sa nouvelle voiture autonome.
Tesla va fabriquer ses Cybercabs dans son usine de Grünheide, près de Berlin, à partir de 2029. Le constructeur prévoit d'investir 3 milliards d'euros pour agrandir le site. Cette décision est annoncée quelques jours après l'ouverture des commandes du véhicule autonome biplace à une sélection de clients américains, des commandes assorties d'un abonnement mensuel obligatoire.
Une nouvelle usine en Allemagne pour 2029
Le nouveau bâtiment de Grünheide pourra produire jusqu'à un million de véhicules par an, selon André Thierig, directeur senior de la fabrication pour le site de Tesla, qui l'a annoncé lundi sur LinkedIn.
Le début des travaux est prévu au premier semestre 2027. Parallèlement, Tesla met fin à la production du Cybertruck afin de libérer son usine texane pour le Cybercab.
Un prix d'achat accompagné d'un abonnement
Vendredi, le compte Robotaxi de Tesla sur X a annoncé que certains clients pouvaient désormais acheter le Cybercab pour un usage personnel. Le véhicule est proposé à 29 990 dollars, auxquels s'ajoute un « Autonomy Subscription » obligatoire de 299 dollars par mois.
L'acheteur doit se faire livrer le véhicule dans l'une des cinq villes texanes désignées. Aussi, il ne peut commander qu'une seule voiture et doit verser un acompte de 1 000 dollars non remboursable. Tesla table sur des livraisons en décembre. Le véhicule ne fonctionne que dans les zones de service de son réseau de robotaxis.
Les contrats de commande et d'abonnement, précisent que sans abonnement, la voiture « ne fonctionnera pas ». Les propriétaires ne peuvent pas non plus l'intégrer au service de transport à la demande de Tesla pour en tirer des revenus. Revendre le véhicule sans l'accord de Tesla expose à une pénalité de 50 000 dollars.
Tesla peut par ailleurs racheter la voiture « à tout moment », à une valeur marchande équitable qu'elle fixe elle-même. Le contrat couvre enfin la collecte de données de localisation et des « données d'image de la cabine ».