Le nouveau bâtiment de Grünheide pourra produire jusqu'à un million de véhicules par an, selon André Thierig, directeur senior de la fabrication pour le site de Tesla, qui l'a annoncé lundi sur LinkedIn.

Le début des travaux est prévu au premier semestre 2027. Parallèlement, Tesla met fin à la production du Cybertruck afin de libérer son usine texane pour le Cybercab.