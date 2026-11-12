Tesla vendra bientôt en Finlande son système Tesla Assisted Driving, le nouveau nom européen du FSD, aux propriétaires d’environ 6 500 voitures compatibles. Avec ce feu vert, onze pays de l’Union l’autorisent, mais ils ne réunissent qu’un peu plus de 15 % de la population européenne.
Traficom, l’agence finlandaise des transports et des communications, a reconnu l’homologation provisoire accordée en avril par la RDW, son homologue néerlandaise. Malgré son ancien nom, le FSD (Full Self-Driving) ne rend pas votre Tesla autonome. C'est toujours la voiture qui décide d'accélérer, freiner et tourner, mais c'est encore au conducteur de surveiller la route en permanence et de reprendre le volant à tout moment. Dans l’Union européenne, chaque pays décide de reconnaître ou non la décision néerlandaise sur ses routes. La France, deuxième pays le plus peuplé de l’UE, ne l’a toujours pas fait.
Tesla a bridé le dépassement de la vitesse autorisée
Traficom étudiait le dossier depuis juin et a choisi de ne pas attendre le vote européen pour deux raisons. Tesla a d’abord renommé son système et resserré ses réglages de vitesse, des réglages que la RDW a validés début novembre. Vous pouviez programmer votre Tesla pour dépasser jusqu’à 50 % la limite autorisée. L’écart maximal passe à 10 %, avec un retour à zéro à chaque démarrage. Tesla avait promis ce plafond à l’Allemagne en octobre, avec un changement de nom réclamé par Berlin. En échange, le gouvernement allemand a promis de défendre l’homologation dans toute l’Union. « Le changement de nom aide les utilisateurs et le marché à comprendre la vraie nature du système », précise Jukka Juhola, expert principal chez Traficom.
L’agence a aussi voulu laisser aux propriétaires le temps de prendre en main le système avant les plus grands froids. Si de la neige, de la neige fondue ou de la saleté recouvre les caméras, le système peut subir diverses limitations, prévient Traficom. L’agence conseille de garder les mains sur le volant devant une flaque de profondeur inconnue, une plaque de verglas ou un fort vent latéral. La responsabilité de la conduite vous revient tout entière. Comme l’explique Jukka Juhola, « c’est toujours le conducteur qui reçoit l’amende pour excès de vitesse ». Tesla Europe a annoncé sur X un déploiement prochain en Finlande.
La France n’a toujours pas reconnu l’homologation néerlandaise
Le plafond de 10 % répond au reproche de Philippe Tabarot. En juillet, le ministre des Transports avait refusé d’autoriser le FSD en France, parce que la voiture pouvait dépasser jusqu’à 50 % la limite de vitesse quand le trafic roulait plus vite. Il reprochait aussi à Tesla de ne pas garantir une vigilance suffisante du conducteur lors des changements de voie, aux intersections et dans les ronds-points. En septembre, après une visioconférence avec Elon Musk, il a autorisé des essais sur route avec deux voitures fournies par Tesla, sans dire ce que la France voterait à Bruxelles.
Les représentants des Vingt-Sept voteront au comité technique des véhicules à moteur (TCMV). Ce vote était attendu le 6 octobre, mais le comité n’a consacré qu’une discussion de 25 minutes au dossier et ne se réunira pas avant décembre. Pour l’emporter, Tesla a besoin d’au moins 15 États représentant 65 % de la population de l’Union. Les onze pays favorables comptent environ 70 millions d’habitants sur 450 millions, d’après les chiffres d’Eurostat. La France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne réunissent à elles seules environ 58 % des Européens, selon Reuters. Si Berlin tient sa promesse, les pays favorables pèseront environ un tiers de la population, encore loin du seuil.
Traficom précise que sa décision n’engage pas le vote finlandais. L’agence annonce aussi d’autres modifications de Tesla avant le vote européen, pour aider le conducteur à garder son attention sur la route.