Traficom étudiait le dossier depuis juin et a choisi de ne pas attendre le vote européen pour deux raisons. Tesla a d’abord renommé son système et resserré ses réglages de vitesse, des réglages que la RDW a validés début novembre. Vous pouviez programmer votre Tesla pour dépasser jusqu’à 50 % la limite autorisée. L’écart maximal passe à 10 %, avec un retour à zéro à chaque démarrage. Tesla avait promis ce plafond à l’Allemagne en octobre, avec un changement de nom réclamé par Berlin. En échange, le gouvernement allemand a promis de défendre l’homologation dans toute l’Union. « Le changement de nom aide les utilisateurs et le marché à comprendre la vraie nature du système », précise Jukka Juhola, expert principal chez Traficom.

L’agence a aussi voulu laisser aux propriétaires le temps de prendre en main le système avant les plus grands froids. Si de la neige, de la neige fondue ou de la saleté recouvre les caméras, le système peut subir diverses limitations, prévient Traficom. L’agence conseille de garder les mains sur le volant devant une flaque de profondeur inconnue, une plaque de verglas ou un fort vent latéral. La responsabilité de la conduite vous revient tout entière. Comme l’explique Jukka Juhola, « c’est toujours le conducteur qui reçoit l’amende pour excès de vitesse ». Tesla Europe a annoncé sur X un déploiement prochain en Finlande.