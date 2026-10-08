Après le feu vert néerlandais, Tesla a transmis aux régulateurs européens des données de sécurité trompeuses tirées de ses statistiques américaines et une étude centrée sur l'Europe. Aux États-Unis, le constructeur a longtemps affirmé que ses voitures en mode FSD étaient dix fois plus sûres qu'un véhicule moyen, avant de ramener ce chiffre à sept. Pour l'obtenir, il ne comptait, côté FSD, que les accidents avec déclenchement des airbags, et les comparait à tous les accidents des statistiques fédérales qui avaient nécessité une dépanneuse.

Le constructeur a publié son étude européenne sur X en septembre, en affirmant que les 53 morts quotidiens sur les routes d'Europe sont « en grande partie évitables » et que ce bénéfice est « verrouillé par la bureaucratie ». Il n'y a aucune donnée sur les accidents mortels dans ce document, qui compare des Tesla pilotées par le FSD, avec des ingénieurs de la marque au volant, à l'ensemble des Tesla conduites par leurs propriétaires en Europe. Les premières n'ont parcouru que quelques centaines de milliers de miles au plus, contre des centaines de millions pour les secondes, si bien qu'il est impossible d'en tirer un taux d'accident.

Tesla a donc retenu des indicateurs de substitution, dont les coups de klaxon, l'usage des clignotants, les freinages brusques et les virages serrés. Pour les sept chercheurs consultés par Reuters, le klaxon et le clignotant sont de mauvais signaux de danger, et le lien entre freinage brusque et accident est mal établi. Tesla prévient d'ailleurs, en petits caractères, que ses comparaisons ne sont pas des « estimations causales ». « Quand on commence à parler de vies sauvées, ça n'a plus aucun sens », tranche Marco Benedetti, ancien statisticien du régulateur américain de la sécurité routière.