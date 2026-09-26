Mercedes-Benz accélère dans la conduite assistée avec Wayve. Le constructeur allemand veut intégrer l’IA du spécialiste britannique à ses futures voitures de série, avec une approche qui rappelle forcément le Full Self-Driving (ou FSD) de Tesla.
L'allemand Mercedes-Benz vient de conclure un accord de production avec Wayve, spécialiste britannique de l’intelligence artificielle appliquée à la conduite indique InsideEVS. L’objectif est d'intégrer son AI Driver dans de futurs véhicules de série au cours des deux prochaines années. Une annonce qui fait forcément penser à Tesla et à son Full Self-Driving (FSD), qui cherche lui aussi à s'appuyer toujours davantage sur l'intelligence artificielle pour gérer des situations de conduite qui se font de plus en plus complexes.
Mercedes n'en est toutefois pas à son coup d'essai puisque le constructeur dispose déjà de son système Drive Pilot de niveau 3 et travaille parallèlement avec Nvidia sur une autre approche de la conduite assistée. Wayve vient donc ajouter une nouvelle brique à cette stratégie.
Une IA qui veut apprendre la route plutôt que suivre une carte
L’approche de Wayve repose sur une technologie capable d’analyser directement son environnement et de prendre des décisions de conduite à partir des données qu'elle reçoit. Le système n'a pas besoin de cartes haute définition, ni de se limiter à des zones géographiques préalablement cartographiées.
C'est précisément ce qui rapproche la philosophie de Wayve de celle défendue par Tesla avec son FSD, en faisant davantage appel à l'IA et à la perception du véhicule qu'à une succession de règles préprogrammées.
La technologie AI Driver a déjà été intégrée à l'architecture de production de Mercedes-Benz, en association avec le matériel du constructeur, son système d'exploitation (MB.OS), ainsi que ses interfaces cartographiques. Des essais ont déjà été réalisés à Stuttgart, Londres ou encore San Francisco.
De l'assistance à la conduite autonome, mais pas tout de suite
Il ne faut toutefois pas confondre cette technologie avec une voiture totalement autonome. Mercedes et Wayve ne communiquent d'ailleurs pas encore de niveau SAE précis pour cette future intégration. Les deux entreprises parlent d'une « conduite assistée avancée », capable notamment de fonctionner en environnement urbain et sur autoroute.
Le conducteur reste donc bien au centre de l'équation, et on est davantage dans la logique d'un système capable de gérer une grande partie de la conduite tout en restant sous supervision humaine, que dans celle d'un véhicule que l'on pourrait abandonner à son propre sort.
Les premiers véhicules de série équipés de cette technologie sont attendus dans les deux prochaines années. Mercedes-Benz n'a toutefois pas encore précisé les modèles concernés, ni les marchés qui seront servis en premier.
Cette annonce s'inscrit dans une collaboration déjà engagée entre les deux entreprises, puisque Mercedes-Benz avait notamment participé à la levée de fonds de 1,5 milliard de dollars réalisée par Wayve cette année afin d'accélérer le développement et le déploiement de sa technologie.
Le constructeur semble surtout vouloir multiplier les approches, et entre son Drive Pilot, son partenariat avec NVIDIA et désormais Wayve, Mercedes explore plusieurs voies pour faire progresser la conduite assistée.