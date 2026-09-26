L'allemand Mercedes-Benz vient de conclure un accord de production avec Wayve, spécialiste britannique de l’intelligence artificielle appliquée à la conduite indique InsideEVS. L’objectif est d'intégrer son AI Driver dans de futurs véhicules de série au cours des deux prochaines années. Une annonce qui fait forcément penser à Tesla et à son Full Self-Driving (FSD), qui cherche lui aussi à s'appuyer toujours davantage sur l'intelligence artificielle pour gérer des situations de conduite qui se font de plus en plus complexes.

Mercedes n'en est toutefois pas à son coup d'essai puisque le constructeur dispose déjà de son système Drive Pilot de niveau 3 et travaille parallèlement avec Nvidia sur une autre approche de la conduite assistée. Wayve vient donc ajouter une nouvelle brique à cette stratégie.