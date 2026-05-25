Mercedes-AMG entre officiellement dans l’ère du tout électrique, et la marque allemande n’a aucune l'intention de faire les choses à moitié. Avec plus de 1 100 ch, une recharge éclair et même un comportement de V8, cette nouvelle AMG GT électrique veut faire du bruit.
C’était (très) attendu, Mercedes-AMG dévoile sa première voiture 100% électrique. Et comme souvent avec la division sportive, la fiche technique ressemble davantage à une démonstration de force qu’à une simple transition énergétique. Ce nouveau coupé 4 portes Mercedes-AMG GT électrique développe ainsi jusqu’à 860 kW, soit l’équivalent (assez délirant) de 1 169 chevaux. Oui, on parle bien ici d’une berline capable de rivaliser avec certaines hypercars, avec un 0 à 100 km/h atteint en seulement 2,1 secondes, tandis que le 0 à 200 km/h est abattu en 6,4 secondes (et que la vitesse maximale est fixée à 300 km/h).
Mercedes-AMG passe à l’électrique… sans oublier de faire du bruit
Sous la carrosserie, Mercedes-AMG mise aussi sur une technologie de batterie 800V particulièrement ambitieuse. Inspirée directement de la Formule 1, celle-ci a été pensée pour maintenir un haut niveau de performance lors d’accélérations répétées, mais aussi pour récupérer un maximum d’énergie au freinage et en décélération, avec jusqu’à 700 kW de récupération annoncés par ses concepteurs, comme le rapporte Caradisiac.
De son côté, la batterie affiche une capacité nette de 106 kWh, permettant à cette imposante GT électrique d’annoncer jusqu’à 695 km d’autonomie en cycle mixte. Une valeur particulièrement élevée compte tenu des performances promises.
Pour AMG, comme pour d'autres constructeurs, les amateurs de voitures sportives ne sont pas encore tous prêts à abandonner les sensations mécaniques traditionnelles.
Aussi, malgré son statut de « voiture électrique », la marque a intégré ici une sonorité inspirée du V8 de l’AMG GT R (via le mode de conduite AMGFORCE S+), mais aussi une simulation de boîte de vitesses à neuf rapports, avec passages de rapports virtuels via palettes au volant et même un faux compte-tours culminant à 8 000 tr/min (avec une zone rouge fixée à 7 200 tours).
Impossible ici de ne pas penser à la très démonstrative Hyundai Ioniq 5N, qui avait déjà ouvert cette voie consistant à recréer artificiellement les sensations d’une sportive thermique. Et visiblement, AMG a décidé de reprendre le concept… à sa manière.
Un design ultra-sportif et une recharge « à l'épreuve du futur »
Côté design, Mercedes-AMG soigne particulièrement l’aérodynamique, avec un coefficient de traînée impressionnant de 0,22 malgré une silhouette musclée et particulièrement agressive.
À bord, on retrouve une instrumentation numérique de 10,2", épaulée par un écran multimédia central de 14", avec la possibilité d’ajouter un second écran passager de même taille.
Rappelons que la récente Classe C du constructeur allemand embarque de son côté une interface MBUX Hyperscreen, soit une dalle de 39" (99 cm) qui regroupe l’intégralité des informations de conduite, de l’infotainment et des options accessibles au passager.
L'autre chiffre qui risque de faire lever quelques sourcils concerne la recharge. Grâce à son architecture 800 volts, cette AMG GT pourra accepter jusqu’à 600 kW en courant continu. Sur le papier, cela permettrait de passer de 10 à 80% de batterie en seulement 11 minutes, à condition évidemment de trouver une borne capable de suivre le rythme.
Le constructeur précise que les clients pourront choisir entre deux versions lors de l'ouverture des commandes, avec le modèle GT 63 4 portes 4MATIC+ doté d'une triple motorisation électrique de 860 kW (1 169 ch), et la version Mercedes‑AMG GT 55 Coupé 4 Portes 4MATIC+, développant quant à elle 600 kW (soit 816 ch).