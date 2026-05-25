À bord, on retrouve une instrumentation numérique de 10,2", épaulée par un écran multimédia central de 14", avec la possibilité d’ajouter un second écran passager de même taille.

Rappelons que la récente Classe C du constructeur allemand embarque de son côté une interface MBUX Hyperscreen, soit une dalle de 39" (99 cm) qui regroupe l’intégralité des informations de conduite, de l’infotainment et des options accessibles au passager.