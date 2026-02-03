Malgré un contexte tendu et une transition semée d’embûches, la marque britannique Jaguar avance sur le développement de sa future GT 100 % électrique. Un modèle stratégique, pensé pour incarner le renouveau du constructeur sur le segment du luxe.
En septembre dernier, alors que Jaguar était déjà très critiquée pour une nouvelle stratégie de communication jugée trop « woke » et la décision de stopper toutes ses productions pour revenir en 2026 avec des véhicules plus haut de gamme et 100% électriques, la marque était la cible d'une cyberattaque massive, entrainant la fermeture de ses systèmes.
Jaguar, de la traversée du désert à celle du cercle polaire
Avant cela, en août dernier, Adrian Mardell quittait ses fonctions chez Jaguar après trente ans passés au service de la marque. Jaguar était alors engluée dans une série de controverses et confrontée à un effondrement sans précédent de ses ventes depuis la fin de l’année précédente, après avoir opté pour une stratégie tournée vers un avenir entièrement électrique.
Mais sur le terrain, la transition peinait à convaincre. Alors que Jaguar cherchait à redéfinir son image et son positionnement, les chiffres traduisaient une perte de vitesse spectaculaire. Fin 2024, la marque levait le voile sur un concept-car électrique radical, la Type 00, et prépare son arrivée pour cette année.
Un nouveau modèle électrique de 1 000 ch attendu en 2026
La marque britannique a récemment donné des nouvelles de sa future sportive électrique, un modèle très attendu qui devait initialement voir le jour l’an dernier, mais dont le calendrier a glissé à plusieurs reprises.
Dernière étape en date : des essais grandeur nature menés dans les conditions extrêmes du cercle polaire arctique, où les prototypes ont affronté des températures descendant jusqu’à -40°C afin de valider leurs choix techniques.
Pour l’heure, cette Jaguar électrique conserve encore l’appellation provisoire « GT », son nom définitif n’ayant pas encore été officialisé. Entièrement électrique, cette berline de luxe ambitionne clairement de repositionner Jaguar parmi les références du segment haut de gamme.
« Jaguar a toujours été synonyme de plaisir de conduite, et notre nouvelle GT électrique quatre portes ne fera pas exception. Elle marque un tournant majeur dans nos ambitions technologiques », souligne Matt Becker, responsable de l’ingénierie chez Jaguar.
Une promesse qui se traduit par une berline GT à quatre portes, chaussée d’imposantes jantes de 23 pouces et animée par une triple motorisation électrique développant plus de 1 000 chevaux. Mais après cette succession de controverses, le félin peut-il encore retomber sur ses pattes avec sa stratégie 100% électrique ?