La marque britannique a récemment donné des nouvelles de sa future sportive électrique, un modèle très attendu qui devait initialement voir le jour l’an dernier, mais dont le calendrier a glissé à plusieurs reprises.

Dernière étape en date : des essais grandeur nature menés dans les conditions extrêmes du cercle polaire arctique, où les prototypes ont affronté des températures descendant jusqu’à -40°C afin de valider leurs choix techniques.