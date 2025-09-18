Le 2 septembre dernier, Jaguar Land Rover était touchée par une cyberattaque massive, entraînant la fermeture de ses systèmes. Une attaque très grave, puisqu'elle a tout simplement entraîné la paralysie des activités du constructeur, qui, selon la BBC, ne pourrait pas reprendre ses activités avant, au minimum, le 24 septembre prochain.

Et même après cette date, il faudra un certain temps (pouvant aller jusqu'à plusieurs semaines) pour revenir à la normale. Résultat, les partenaires du groupe travaillant dans sa chaîne d’approvisionnement sont en grande difficulté, avec certains qui pourraient être menacés par une banqueroute.