Le constructeur automobile Jaguar Land Rover a dû faire face à une cyberattaque massive au début du mois, qui lui coûte énormément d'argent. Et les soucis sont appelés à durer.
On parle de plus en plus des problèmes créés par les cyberattaques, qui touchent autant les particuliers, malgré les antivirus disponibles, que les entreprises. Et celles-ci ne s'en tirent pas tout le temps avec de « simples » dommages, comme la fuite d'identifiants de clients, mais peuvent aussi être profondément affectées. C'est le cas du géant de l'automobile Jaguar Land Rover, qui vit une très mauvaise passe actuellement.
Une cyberattaque désorganise Jaguar Land Rover depuis début septembre
Le 2 septembre dernier, Jaguar Land Rover était touchée par une cyberattaque massive, entraînant la fermeture de ses systèmes. Une attaque très grave, puisqu'elle a tout simplement entraîné la paralysie des activités du constructeur, qui, selon la BBC, ne pourrait pas reprendre ses activités avant, au minimum, le 24 septembre prochain.
Et même après cette date, il faudra un certain temps (pouvant aller jusqu'à plusieurs semaines) pour revenir à la normale. Résultat, les partenaires du groupe travaillant dans sa chaîne d’approvisionnement sont en grande difficulté, avec certains qui pourraient être menacés par une banqueroute.
Un arrêt qui coûte très cher
Autant dire que Jaguar Land Rover a de quoi en vouloir au groupe qui serait à l'origine de cette attaque, à savoir le groupe connu sous le nom de Scattered Lapsus$ Hunters. D'autant plus que le coût de la disruption est très élevé, étant estimé à environ 50 millions de livres par semaine, soit 57 millions d'euros. Ramené à un taux journalier, c'est ainsi près de 8 millions d'euros par jour que l'entreprise perd.
Du côté du syndicat Unite, on demande à ce qu'une aide du gouvernement britannique soit débloquée en direction des salariés du secteur automobile ne pouvant pas travailler à cause de cette cyberattaque. Reste à voir maintenant s'ils seront entendus, et si Jaguar Land Rover musclera à l'avenir sa cybersécurité.