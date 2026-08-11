Le prestige allemand n’a pas disparu en Chine, mais il ne suffit plus à faire signer un bon de commande. Au premier semestre 2026, les livraisons du groupe Volkswagen, toutes marques confondues, ont reculé de 25,9%, à 973 000 véhicules. Mercedes a perdu 28%, à 210 200 unités, tandis que BMW et Mini ont abandonné 20,4%, avec 261 800 voitures écoulées. Le marché chinois s’est lui-même contracté d’environ 20%, mais les constructeurs allemands ne résistent guère mieux que la moyenne.

Le point le plus préoccupant se trouve du côté de l’électrique. Le groupe Volkswagen n’a livré que 30 900 voitures entièrement électriques en Chine au premier semestre, soit une chute de 47,9% sur un an. Dans le même temps, la seule Xiaomi SU7 a atteint 80 496 livraisons. Les modèles, les tarifs et les catégories diffèrent, mais l’écart illustre la difficulté des marques allemandes à transformer leur poids historique en succès électrique.