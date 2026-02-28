Le bilan s’avère encore moins flatteur en janvier 2026 pour la marque AUDI, avec seulement 420 E5 Sportback écoulées sur l’ensemble du mois. Un volume particulièrement modeste sur un marché chinois extrêmement concurrentiel, où la clientèle privilégie de plus en plus les modèles 100% locaux, portés par des marques nationales perçues comme plus innovantes, mieux connectées et souvent plus compétitives en matière de prix.

Dans ce contexte, il devient difficile pour le constructeur d’aborder l’avenir avec sérénité, d’autant qu’un SUV E7X est attendu dans le courant de l’année. L’arrivée de ce nouveau modèle, sur un segment stratégique, mais également saturé, pourrait accentuer la pression commerciale et fragiliser davantage la position d’AUDI si la dynamique ne s’inverse pas rapidement.

Consciente de ces difficultés, la marque a d’ores et déjà revu sa stratégie tarifaire en Chine. Le prix de l’E5 Sportback a ainsi été ramené à l’équivalent de 25 400€, soit une baisse d'environ 3 500€ par rapport au tarif de lancement, dans l’espoir bien sûr de relancer l’attractivité du modèle et de regagner du terrain face à une concurrence locale particulièrement offensive.