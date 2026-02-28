Après un lancement très encourageant, l'AUDI E5 Sportback « made in China » semble avoir de sérieuses difficultés à convaincre sur la durée, et le deuxième modèle à venir cette année pourrait déjà être décisif pour la marque…
Conçue en collaboration avec SAIC (pour Shanghai Automotive Industry Corporation), la première voiture de la nouvelle marque AUDI (sans les anneaux), l'E5 Sportback, a reçu en janvier dernier le titre de « Voiture de l'Année » en Chine. Rappelons que le véhicule est réservé au marché chinois, avec un prix de vente situé juste en dessous des 30 000€.
L'AUDI E5 Sportback (déjà ?) en grande difficulté en Chine
A la toute fin de l'été 2025, Audi ouvrait les commandes concernant sa nouvelle E5 Sportback (commercialisée sous la marque AUDI) en Chine. Le constructeur annonçait alors avoir enregistré plus de 10 000 commandes en une petite demi-heure seulement.
Toutefois, au 31 décembre 2025, la marque n’a livré que 7 070 Audi E5 Sportback à ses clients chinois, un résultat nettement en deçà des objectifs fixés et des volumes initialement envisagés au regard des premières prises de commandes.
A titre de comparaison, le petit SUV YU7 de Xiaomi s'est écoulé à 39 089 exemplaires… sur le seul mois de décembre 2025.
Des remises pour relancer les ventes avant l'arrivée du SUV
Le bilan s’avère encore moins flatteur en janvier 2026 pour la marque AUDI, avec seulement 420 E5 Sportback écoulées sur l’ensemble du mois. Un volume particulièrement modeste sur un marché chinois extrêmement concurrentiel, où la clientèle privilégie de plus en plus les modèles 100% locaux, portés par des marques nationales perçues comme plus innovantes, mieux connectées et souvent plus compétitives en matière de prix.
Dans ce contexte, il devient difficile pour le constructeur d’aborder l’avenir avec sérénité, d’autant qu’un SUV E7X est attendu dans le courant de l’année. L’arrivée de ce nouveau modèle, sur un segment stratégique, mais également saturé, pourrait accentuer la pression commerciale et fragiliser davantage la position d’AUDI si la dynamique ne s’inverse pas rapidement.
Consciente de ces difficultés, la marque a d’ores et déjà revu sa stratégie tarifaire en Chine. Le prix de l’E5 Sportback a ainsi été ramené à l’équivalent de 25 400€, soit une baisse d'environ 3 500€ par rapport au tarif de lancement, dans l’espoir bien sûr de relancer l’attractivité du modèle et de regagner du terrain face à une concurrence locale particulièrement offensive.