Une annonce que l’on n’avait pas forcément vue venir. Uber lance ses premiers robotaxis à Londres, en partenariat avec la start-up Wayve. Une nouvelle étape clé qui confirme l’accélération du secteur sur le Vieux Continent.
Fondée à Londres en 2028, Wayve adopte une approche différente de ses homologues comme Waymo : plutôt que de s’appuyer sur une cartographie détaillée des routes, son système apprend à conduire par l’expérience, un peu à la manière d’un humain. Celle-ci est censée lui permettre de s’adapter plus facilement aux nouveautés ou aux conditions météo.
Elle a passé un accord avec Uber en 2024, et le duo commence clairement à prendre de l’ampleur. Il a en effet déployé un service similaire il y a peu à Zagreb, en Croatie, marquant l’arrivée des premiers taxis autonomes commerciaux en Europe.
Un chauffeur de sécurité est présent
Si vous vous trouvez à Londres et commandez une UberX, une Uber Comfort ou une Uber Electric, vous pouvez désormais être mis en relation avec un véhicule autonome, sans surcoût par rapport à une course classique. À noter qu’il est tout à fait possible de refuser. L’offre est toutefois limitée : pour l’heure, moins de 20 Ford Mustang Mach-E électriques, équipées de la technologie Wayve, sont disponibles.
Dans les faits, l’expérience reste proche d’une course Uber classique, promet le géant américain. Une fois le véhicule arrivé, l’utilisateur déverrouille les portières et démarre la course depuis son application. À bord, des écrans permettent de suivre le trajet prévu par l’ordinateur en temps réel.
Ce lancement reste toutefois très encadré. Un chauffeur de sécurité est présent et peut reprendre le contrôle à tout moment. D’ailleurs, sa supervision est une obligation imposée par Transport for London, l’autorité qui régule les transports dans la capitale britannique.
Le passage à des véhicules réellement autonomes, sans personne aux commandes, dépendra d’un autre organisme, la Driver and Vehicle Standards Agency. Et selon les analystes, cette étape ne devrait pas intervenir avant 2027, voire 2028.
La conquête de l’Europe
Longtemps réservés aux États-Unis et à la Chine, les robotaxis commencent tout doucement à s’installer sur le Vieux Continent, sous l’œil attentif des régulateurs évidemment. Uber et Wayve ne sont pas seuls sur ce terrain. À Londres même, Waymo, la filiale d’Alphabet, teste déjà ses propres véhicules autonomes, mais n'accepte pas encore de courses. Le géant américain a aussi posé un pied en Allemagne, avec le lancement de tests à Munich cet été, son premier dans l'Union européenne.
Mais ce n’est pas tout, le chinois Baidu, qui opère déjà dans son pays natal, prévoit également de lancer une phase d’essai dans la capitale anglaise. Autre signal qui ne trompe pas : Waymo a discrètement ouvert une filiale en France, à Paris, début juillet. De quoi laisser penser que l’Hexagone pourrait, à terme, suivre le même chemin.
- Une interface sobre et intuitive pour simplifier la réservation d'une course
- Un paiement sécurisé et pensé pour faciliter les démarches
- Un service de transport privé combiné au service de restauration Uber Eats
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