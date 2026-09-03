Longtemps réservés aux États-Unis et à la Chine, les robotaxis commencent tout doucement à s’installer sur le Vieux Continent, sous l’œil attentif des régulateurs évidemment. Uber et Wayve ne sont pas seuls sur ce terrain. À Londres même, Waymo, la filiale d’Alphabet, teste déjà ses propres véhicules autonomes, mais n'accepte pas encore de courses. Le géant américain a aussi posé un pied en Allemagne, avec le lancement de tests à Munich cet été, son premier dans l'Union européenne.