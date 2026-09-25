Le 10 avril, l’autorité néerlandaise des véhicules RDW a délivré au FSD (Supervised) sa première homologation européenne, en vertu du règlement n° 171 de l’ONU et de l’exemption prévue par l’article 39 du règlement (UE) 2018/858. Pour tout système encadré par le règlement n° 171, une surveillance du conducteur par caméra est obligatoire, avec des alertes progressives en cas d’inattention. Depuis avril, la Lituanie, l’Estonie, le Danemark, la Belgique, la Slovénie et la République tchèque ont reconnu l’homologation néerlandaise, Prague en dernier, le 21 septembre, à titre provisoire. Les sept pays qui autorisent le FSD (Supervised) rassemblent environ 53 millions d'habitants, soit 12 % de la population de l’Union.

Pour une autorisation à l’échelle de l’UE, Tesla a besoin du soutien d’au moins 15 États membres sur 27, qui rassemblent 65 % de la population, soit environ 292 millions de personnes. Sans l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne, dont les habitants forment plus de la moitié de la population européenne, ce seuil est hors de portée. Paris a d’ailleurs infléchi sa position début septembre et autorisé des essais du FSD (Supervised) sur route, après une visioconférence entre Elon Musk et le ministre des Transports Philippe Tabarot. L’UTAC est chargée en France des essais et de l'homologation de véhicules. Ses ingénieurs évaluent deux Tesla équipées du système, sans se contenter des données transmises par le constructeur.

Tesla a rendu publics début septembre ses chiffres de sécurité, avec plus de 70 000 clients européens et plus d’un million de kilomètres parcourus chaque jour sous FSD (Supervised). D’après le constructeur, ses conducteurs ont eu 4,1 fois moins d’accidents qu’en conduite manuelle, sur 100 millions de kilomètres parcourus entre avril et août dans cinq pays, mais aucun organisme indépendant n’a audité ces données. Plusieurs gouvernements reprochent surtout au système sa tolérance aux excès de vitesse. En juillet, Philippe Tabarot avait refusé le FSD en France au motif qu’une Tesla sous FSD pouvait rouler à 70 km/h en zone limitée à 50 km/h, si le reste du trafic allait plus vite. La Suède a demandé à l’UE de rejeter le système sauf si Tesla supprime la possibilité de le régler au-dessus de la vitesse autorisée, rapporte Electrek. Une association bruxelloise de défense des piétons a par ailleurs relevé des dépassements sur 55 % des tronçons limités à 30 km/h qu’elle a testés. Les pays qui ont approuvé le FSD rappellent, de leur côté, que le conducteur est responsable du respect du code de la route.