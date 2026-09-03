On vous disait pourtant que Tesla avait transmis aux régulateurs néerlandais et suédois des statistiques bâties sur une hypothèse purement théorique, le remplacement de tout le parc automobile américain, camions et motos compris, par des véhicules équipés de FSD. Sur cette base, l’entreprise calculait qu’une voiture FSD parcourait sept fois plus de kilomètres entre deux accidents qu’un conducteur américain moyen, et qu'une adoption généralisée éviterait 32 000 morts et 1,9 million de blessés par an aux États-Unis.

Plusieurs voix se sont élevées contre cette méthode. « Ces chiffres sont certainement préoccupants », a résumé Dudley Curtis, du Conseil européen de la sécurité des transports. Le régulateur norvégien Stein-Helge Mundal parle de données « autoproduites ». Aux Pays-Bas, l’autorité RDW ne se fie pas aux statistiques marketing de Tesla et mène ses essais sur route de façon indépendante ; en Suède, l’enquêteur Anders Eriksson dit fonder son évaluation sur bien davantage que ces seuls chiffres.

D'’autres réserves viennent des pays nordiques. Un enquêteur finlandais doute de la fiabilité du système sur route verglacée. Un responsable suédois réclame l’interdiction d’une fonction, la possibilité de dépasser localement les limitations de vitesse. Plusieurs autorités s’interrogent aussi sur la gestion des collisions avec des élans, fréquentes dans cette partie de l’Europe. Même le nom « Full Self-Driving » a valu des sanctions à Tesla aux États-Unis, pour marketing trompeur. Les régulateurs européens, RDW comprise, refusent pour l’instant de publier les données sur lesquelles ils fondent leurs décisions, en invoquant leur caractère commercialement sensible.

En France, le dossier est clos, du moins pour l’instant. Philippe Tabarot, le ministre des transports, a répondu, le 23 juillet, à une question posée sur la plateforme gouvernementale Agora, pour annoncer que le FSD ne serait pas autorisé sur le territoire national. Le système peut rouler jusqu’à 50 % au-dessus des limitations de vitesse quand le trafic environnant le justifie, par exemple à 70 km/h dans une zone limitée à 50. « Le système ne garantit pas non plus un niveau de vigilance suffisant lors des changements de voie, des intersections ou des ronds-points », a-t-il ajouté.

Quatre pays européens ont déjà validé le FSD, les Pays-Bas, la Lituanie, l’Estonie et le Danemark.

La France refuse pourtant d’activer le mécanisme européen de reconnaissance mutuelle. Il validerait automatiquement ces homologations sur son territoire. Elle prépare plutôt, avec l’Allemagne, le Luxembourg et quinze autres pays européens, un cadre commun de certification des véhicules autonomes, prévu pour 2027.

