En publiant des statistiques de sécurité sur son logiciel de conduite assistée FSD, déjà actif dans cinq pays européens, Tesla espère convaincre les Vingt-Sept d’approuver son déploiement à l’échelle de l’Union européenne, lors d’un vote prévu le 6 octobre. La France met toujours son veto au système.
Tesla a rendu publiques les données de sécurité de son logiciel de conduite assistée FSD Supervised, actif aux Pays-Bas, au Danemark, en Belgique, en Estonie et en Lituanie. Le constructeur annonce un taux d’accident 4,1 fois inférieur à celui de la conduite manuelle, sur cent millions de kilomètres parcourus dans ces cinq pays entre avril et août. La publication intervient avant un vote du comité technique de l’Union européenne, prévu le 6 octobre, sur une approbation élargie du système. Ce vote suppose le soutien d’au moins quinze des vingt-sept États membres, représentant 65 % de la population du bloc.
Les statistiques mises en avant par Tesla
Selon Tesla, les voitures équipées de FSD Supervised ont été impliquées dans trois collisions sur autoroute et neuf hors autoroute, contre 137 et 490 pour les véhicules conduits manuellement, sur la même période et dans les mêmes pays. Le constructeur a aussi publié, mardi, un tableau de bord en libre accès sur son site, comme une pièce de preuve ayant servi à l’approbation néerlandaise. Ce document avait été transmis aux vingt-sept États membres en avril, peu après la décision de l’autorité néerlandaise RDW.
Tesla explique avoir ajusté la conception de FSD Supervised pour respecter le règlement européen UN-R-171 sur les systèmes de conduite automatisée, tout en demandant une exemption pour certains comportements, via la procédure de l’article 39 du droit européen. Le tableau de bord publié mardi sert de pièce justificative pour cette exemption. Tesla avance aussi d’autres indicateurs à l’échelle mondiale, dont 10,5 milliards de kilomètres cumulés en FSD et 230 000 scénarios de conduite testés dans six villes, avec un taux de réussite supérieur à 99 %, rapporte Generation-NT. Tesla rappelle par ailleurs que les routes européennes ont enregistré 19 400 morts en 2025, soit environ 53 par jour, la plupart attribuées à l'erreur humaine.
Les doutes des régulateurs et des experts
On vous disait pourtant que Tesla avait transmis aux régulateurs néerlandais et suédois des statistiques bâties sur une hypothèse purement théorique, le remplacement de tout le parc automobile américain, camions et motos compris, par des véhicules équipés de FSD. Sur cette base, l’entreprise calculait qu’une voiture FSD parcourait sept fois plus de kilomètres entre deux accidents qu’un conducteur américain moyen, et qu'une adoption généralisée éviterait 32 000 morts et 1,9 million de blessés par an aux États-Unis.
Plusieurs voix se sont élevées contre cette méthode. « Ces chiffres sont certainement préoccupants », a résumé Dudley Curtis, du Conseil européen de la sécurité des transports. Le régulateur norvégien Stein-Helge Mundal parle de données « autoproduites ». Aux Pays-Bas, l’autorité RDW ne se fie pas aux statistiques marketing de Tesla et mène ses essais sur route de façon indépendante ; en Suède, l’enquêteur Anders Eriksson dit fonder son évaluation sur bien davantage que ces seuls chiffres.
D'’autres réserves viennent des pays nordiques. Un enquêteur finlandais doute de la fiabilité du système sur route verglacée. Un responsable suédois réclame l’interdiction d’une fonction, la possibilité de dépasser localement les limitations de vitesse. Plusieurs autorités s’interrogent aussi sur la gestion des collisions avec des élans, fréquentes dans cette partie de l’Europe. Même le nom « Full Self-Driving » a valu des sanctions à Tesla aux États-Unis, pour marketing trompeur. Les régulateurs européens, RDW comprise, refusent pour l’instant de publier les données sur lesquelles ils fondent leurs décisions, en invoquant leur caractère commercialement sensible.
En France, le dossier est clos, du moins pour l’instant. Philippe Tabarot, le ministre des transports, a répondu, le 23 juillet, à une question posée sur la plateforme gouvernementale Agora, pour annoncer que le FSD ne serait pas autorisé sur le territoire national. Le système peut rouler jusqu’à 50 % au-dessus des limitations de vitesse quand le trafic environnant le justifie, par exemple à 70 km/h dans une zone limitée à 50. « Le système ne garantit pas non plus un niveau de vigilance suffisant lors des changements de voie, des intersections ou des ronds-points », a-t-il ajouté.
Quatre pays européens ont déjà validé le FSD, les Pays-Bas, la Lituanie, l’Estonie et le Danemark.
La France refuse pourtant d’activer le mécanisme européen de reconnaissance mutuelle. Il validerait automatiquement ces homologations sur son territoire. Elle prépare plutôt, avec l’Allemagne, le Luxembourg et quinze autres pays européens, un cadre commun de certification des véhicules autonomes, prévu pour 2027.
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