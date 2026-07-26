Tesla a recensé 157 accidents liés à l’Autopilot sur l’ensemble de l’année 2021, puis 207 pour le seul mois de mai 2026, soit davantage que les douze mois de 2021 réunis. Depuis 2019, l’entreprise totalise 3 763 signalements auprès de la NHTSA, soit environ 85 % de l'ensemble des déclarations reçues pour ce type de technologie, tous constructeurs confondus. Sur les six premiers mois de chaque année depuis 2022, Tesla a comptabilisé 180, puis 261, puis 269, puis 476, et enfin 826 accidents pour la même période en 2026, soit une hausse d’environ 73 % par rapport à 2025. En 2025, l'entreprise a franchi pour la première fois le seuil des 1 000 signalements annuels, avec 1 043 accidents recensés. La NHTSA révise cependant ces chiffres à la hausse à mesure que des rapports tardifs complètent le dossier, et a par exemple relevé de 139 unités l’estimation d’un mois antérieur après la publication de nouvelles données. Le chiffre de 207 est donc un plancher, pas un plafond.

Le nombre de kilomètres parcourus sous supervision automatisée augmente chaque année, car de plus en plus de conducteurs activent l'Autopilot ou le FSD. Personne, en dehors de Tesla, ne peut vérifier si le taux d’accidents rapporté au kilomètre baisse ou augmente, faute de données indépendantes sur le kilométrage total accumulé sous ces systèmes. Tesla avance, dans son propre rapport de sécurité détaillé du FSD, un accident grave tous les 2,9 millions de miles parcourus, soit environ 4,6 millions de kilomètres, sous supervision automatisée. Ces statistiques proviennent uniquement des données internes de l’entreprise, sans vérification indépendante possible.