D’autant que le moment est charnière pour le constructeur, qui cherche à rebondir en Europe après une chute de ses ventes liée aux prises de position politiques d’Elon Musk, alors que les marques chinoises gagnent du terrain sur le marché des véhicules électriques. Et l’approbation rapide du FSD à l’échelle européenne représente donc un enjeu commercial majeur. Reste à voir si ces révélations lui mettront des bâtons dans les roues.