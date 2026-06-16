Alors que le Full Self-Driving (FSD) de Tesla est en cours d’approbation au sein de l’Union européenne (UE), une révélation fracassante interroge sur la fiabilité des données ayant servi à convaincre les régulateurs.
Car depuis le mois d’avril, quatre pays européens ont donné leur feu vert au FSD : les Pays-Bas ont ouvert la voie, suivis par la Lituanie, l’Estonie puis, plus récemment, par le Danemark. La Belgique, elle, autorise une phase de test sur son territoire, sans avoir encore franchi le pas de l’homologation complète.
Une trajectoire plutôt prometteuse pour le système, censé assister l’automobiliste sur la quasi-totalité des situations de conduite. Mais une nouvelle enquête publiée par Reuters risque d’entacher les progrès de Tesla.
Des données de sécurité hypothétiques
Car selon l’agence de presse, le constructeur a transmis des statistiques profondément trompeuses à l’autorité néerlandaise des véhicules (RDW) ainsi qu’aux régulateurs suédois, présentant son système comme nettement plus sûr que la conduite humaine.
Ainsi, une Tesla équipée du FSD parcourrait sept fois plus de kilomètres entre deux accidents qu’un conducteur américain moyen. Mieux encore, la généralisation du système de conduite assistée aurait pu éviter 32 000 décès et 1,9 million de blessures aux États-Unis. Des chiffres remis en question par plusieurs chercheurs indépendants interrogés par Reuters.
Car leur calcul repose sur une hypothèse purement théorique : l’ensemble du parc automobile américain, camions et motos compris, serait remplacé par des Tesla équipées du FSD. Mais ce n’est pas tout. L’entreprise compare aussi le taux d’accidents avec airbag déclenché dans ses véhicules au taux d'accidents global américain, qui inclut des incidents bien moins graves, et met en parallèle ses voitures récentes avec une flotte automobile US sensiblement plus âgée.
De son côté, Dudley Curtis, porte-parole du Conseil européen de la sécurité des transports, se dit « certainement préoccupé » par ces données.
Moment charnière
Tesla a déjà été accusée de publicité mensongère outre-Atlantique et visiblement, les régulateurs ne lui accordent pas une confiance aveugle. La RDW affirme ne pas se fier aux statistiques marketing de l’entreprise, et explique avoir mené ses propres tests et audits sur route avant d’accorder son feu vert.
En Suède, l’enquêteur Anders Eriksson assure que l’évaluation ne se limitera pas à des « chiffres-clés », mais s’appuiera sur l’ensemble des preuves disponibles. Le ton est encore plus dur du côté de la Norvège, où le régulateur Stein-Helge Mundal qualifie les données de Tesla comme « auto-produites ».
D’autant que le moment est charnière pour le constructeur, qui cherche à rebondir en Europe après une chute de ses ventes liée aux prises de position politiques d’Elon Musk, alors que les marques chinoises gagnent du terrain sur le marché des véhicules électriques. Et l’approbation rapide du FSD à l’échelle européenne représente donc un enjeu commercial majeur. Reste à voir si ces révélations lui mettront des bâtons dans les roues.
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