Le constructeur de véhicules autonomes était attaqué au États-Unis sur l'appellation « Autopilot. » Ce qui l'a obligé à rétropédaler.
En décembre dernier, Tesla était attaquée par les autorités de Californie sur l'appellation « Autopilot », qui sert à caractériser son assistant à la conduite autonome. Il a été considéré que ce nom avait tendance à laisser croire que les voitures pouvaient se conduire toute seule, ce qui n'est pas encore le cas avec ce genre de système. Résultat, l'entreprise d'Elon Musk a été poussée à faire des changements.
Tesla n'utilisera plus l'appellation Autopilot en Californie
Le Department of Motor Vehicles (DMV) de Californie a gagné une bataille. Après avoir obtenu à la fin de l'année dernière un jugement de la part du tribunal considérant comme de la publicité trompeuse le terme « Autopilot », Tesla s'est finalement pliée à ses demandes.
Le DMV demandait en effet que l'entreprise d'Elon Musk cesse d'utiliser ce terme pour son assistant de conduite autonome, sous peine de voir ses licences de vente et de production être potentiellement suspendues. Ce qui vient d'être finalement fait par le géant du secteur.
Un scénario qui pourrait se répéter ailleurs ?
« Le département se réjouit que Tesla ait pris les mesures nécessaires pour rester en conformité avec les mesures de protection des consommateurs de l'État de Californie » a indiqué le patron du DMV, Steve Gordon. Le terme a ainsi disparu des pages de vente locales de Tesla pour la Californie, des messages promotionnels ainsi que des publicités en ligne.
Reste maintenant à savoir s'il s'agira d'un jugement isolé, ou du départ d'une campagne qui pourrait être suivie par d'autres autorités, pour qui n'aurait droit de s'appeler « Autopilot » qu'un système de niveau 4 ou plus. On rappelle ainsi que, l'année dernière, l'organisme de sécurité automobile Eurco NCAP avait considéré que ce nom était trompeur.