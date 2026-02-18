Le Department of Motor Vehicles (DMV) de Californie a gagné une bataille. Après avoir obtenu à la fin de l'année dernière un jugement de la part du tribunal considérant comme de la publicité trompeuse le terme « Autopilot », Tesla s'est finalement pliée à ses demandes.

Le DMV demandait en effet que l'entreprise d'Elon Musk cesse d'utiliser ce terme pour son assistant de conduite autonome, sous peine de voir ses licences de vente et de production être potentiellement suspendues. Ce qui vient d'être finalement fait par le géant du secteur.