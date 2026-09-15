Un vote du comité technique européen des véhicules est prévu le 6 octobre sur l'extension du FSD supervisé à toute l'Union. Les Vingt-Sept États membres siègent au sein de ce comité, sous la règle de la majorité qualifiée, soit 55 % des pays représentant 65 % de la population.

Ce vote porte notamment sur la fiabilité de la surveillance du conducteur. Cette surveillance est exigée par le règlement R171, sous forme de suivi du regard, des gestes et de la position de la tête, avec des alertes progressives en cas d'inattention. Or les vidéos américaines montrent comment cette surveillance peut être déjouée avec de simples lunettes de soleil.

Nous vous rapportions que petit à petit, l'Europe approuvait le système, à commencer par les Pays-Bas qui ont validé le FSD supervised au niveau national le 10 avril, suivis par la Lituanie le 20 mai, l'Estonie le 29 mai, le Danemark le 9 juin, la Belgique le 10 juin, puis la Slovénie le 8 septembre. Ensemble, ces six pays ne représentent que 8,9 % de la population de l'Union, loin du seuil des 65 % requis pour la majorité qualifiée.

Tesla a programmé le FSD pour dépasser une limitation de vitesse affichée lorsque la circulation le justifie. Dans une lettre du 30 avril, l'autorité suédoise des transports a averti que le dépassement systématique des limites légales risquerait d'affaiblir le cadre juridique. Le ministre français des Transports, Philippe Tabarot, avait opposé deux objections en juillet, car le FSD avait roulé jusqu'à 70 km/h dans une zone limitée à 50 km/h et la surveillance de l'attention du conducteur était jugée insuffisante.

La France a lancé, début septembre, l'évaluation de deux véhicules dont les résultats sont attendus ce mois-ci. De leur côté, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne n'ont annoncé aucune validation nationale.