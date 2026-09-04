En début de semaine, Tesla Europe a publié sur X un long bilan de son système FSD Supervised, donc de conduite autonome complète, actuellement approuvé aux Pays-Bas, au Danemark, en Belgique, en Estonie et en Lituanie. Plus de 70 000 conducteurs l'utilisent au quotidien, pour plus d'un million de kilomètres parcourus chaque jour sur les routes européennes. De quoi, selon le constructeur, réduire nettement le risque d'accident par rapport à la conduite manuelle. Tesla appuie aussi son propos sur un chiffre en rappelant que 19 400 personnes sont mortes sur les routes européennes en 2025, soit environ 53 par jour, imputant une écrasante majorité de ces drames à l'erreur humaine. Une façon, pour la marque, de présenter son système comme une réponse technologique à un problème avant tout comportemental. Mais continuons.