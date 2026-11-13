Elon Musk détient environ 20 % du capital de Tesla, où chaque action donne droit à une voix. Chez SpaceX, il contrôle plus de 80 % des droits de vote grâce à des actions à droit de vote multiple, d’après le document d’introduction en Bourse de l’entreprise. Si vous possédez des actions Tesla, vous les échangeriez donc contre des titres d’une société où Elon Musk garde la majorité des droits de vote.

La fusion déclencherait aussi les clauses de changement de contrôle prévues dans les plans de rémunération d’Elon Musk. Avec son plan de 2025, il n’aurait plus aucun objectif opérationnel à remplir, et Tesla lui verserait immédiatement les actions gagnées, avec un seuil de capitalisation boursière calculé au prix de la transaction. Selon les calculs d’Electrek, Elon Musk débloquerait la première tranche si l’accord valorisait Tesla à 2 000 milliards de dollars, soit une prime d’environ 33 % sur son cours. Les 286 millions d’actions de son plan de 2018, encore soumises à restrictions, seraient elles aussi débloquées par anticipation.

Le site Electrek met en doute l’indépendance des comités, car Ira Ehrenpreis, qui préside les comités de rémunération et de gouvernance de Tesla, siège au conseil de SpaceX depuis février. Le 3 décembre, les actionnaires de Tesla voteront sur la réélection d’Elon Musk, de la présidente du conseil Robyn Denholm et de JB Straubel, alors que le conseil devra se prononcer sur la fusion.

