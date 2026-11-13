Les conseils d’administration de SpaceX et de Tesla négocient le nombre d’actions SpaceX qu’obtiendraient les actionnaires du constructeur automobile, et l’accord pourrait être annoncé dès décembre, selon Bloomberg. Avec environ 3 400 milliards de dollars de valorisation à elles deux, SpaceX et Tesla signeraient la plus grosse fusion de l’histoire.
C’est donc SpaceX qui absorberait Tesla, et non l’inverse. Depuis son entrée en Bourse en juin, l’entreprise spatiale d’Elon Musk vaut plus de 1 900 milliards de dollars, contre environ 1 500 milliards pour Tesla. En octobre, son patron avait confirmé que chaque conseil avait formé un comité spécial d’administrateurs indépendants pour étudier l’opération. Les négociations portent sur le prix, mais aussi sur la gouvernance de la future entreprise, et les deux groupes n’excluent pas une annonce au début de 2027. Mais pour conclure, les deux groupes devront trouver comment isoler les activités de Tesla en Chine.
Elon Musk renforcerait son contrôle sur Tesla
Elon Musk détient environ 20 % du capital de Tesla, où chaque action donne droit à une voix. Chez SpaceX, il contrôle plus de 80 % des droits de vote grâce à des actions à droit de vote multiple, d’après le document d’introduction en Bourse de l’entreprise. Si vous possédez des actions Tesla, vous les échangeriez donc contre des titres d’une société où Elon Musk garde la majorité des droits de vote.
La fusion déclencherait aussi les clauses de changement de contrôle prévues dans les plans de rémunération d’Elon Musk. Avec son plan de 2025, il n’aurait plus aucun objectif opérationnel à remplir, et Tesla lui verserait immédiatement les actions gagnées, avec un seuil de capitalisation boursière calculé au prix de la transaction. Selon les calculs d’Electrek, Elon Musk débloquerait la première tranche si l’accord valorisait Tesla à 2 000 milliards de dollars, soit une prime d’environ 33 % sur son cours. Les 286 millions d’actions de son plan de 2018, encore soumises à restrictions, seraient elles aussi débloquées par anticipation.
Le site Electrek met en doute l’indépendance des comités, car Ira Ehrenpreis, qui préside les comités de rémunération et de gouvernance de Tesla, siège au conseil de SpaceX depuis février. Le 3 décembre, les actionnaires de Tesla voteront sur la réélection d’Elon Musk, de la présidente du conseil Robyn Denholm et de JB Straubel, alors que le conseil devra se prononcer sur la fusion.
Tesla doit isoler son usine de Shanghai
Selon Bloomberg, la Chine est l’un des principaux obstacles à la fusion. La Gigafactory de Shanghai fabrique plus de la moitié des voitures de Tesla, et elle a livré 67 829 véhicules rien qu’en octobre, d’après Electrek. De son côté, SpaceX travaille sous contrat pour l’armée et le gouvernement américains. Pour obtenir le feu vert des régulateurs et des actionnaires, la sécurité nationale et les usines chinoises sont « des dynamiques clés qui s’opposent », souligne Rajat Gupta, analyste chez JPMorgan, dans une note adressée à ses clients en octobre. Tesla aurait envisagé cet été de vendre ou de scinder ses activités en Chine, une piste qu’Elon Musk a démentie.
Après les élections de mi-mandat, l’opération devra aussi passer sous le regard d’un Congrès dominé par les démocrates. Ils ont promis d’enquêter sur les affaires et les liens politiques d’Elon Musk, et prendront leurs fonctions en janvier. D’après Bloomberg, SpaceX et Tesla souhaitent conclure la fusion avant la fin du mandat de Donald Trump.
Aucune des deux entreprises n’a répondu aux sollicitations de Bloomberg, mais l’action Tesla a progressé jusqu’à 1,9 % après ces révélations.