SpaceX a dévoilé la date visée pour le 15e vol de Starship, l’un des essais les plus cruciaux de la mégafusée à ce jour. Au programme : tenter, pour la première fois, de rattraper à la fois le booster et le second étage. Du jamais-vu.
Ce 28 septembre, Starship atteignait l’orbite pour la première fois, tout en déployant 26 satellites Starlink V3. Un cap franchi, malgré la coupure prématurée d’un moteur Raptor qui a poussé SpaceX à écourter la mission. Car les regards sont clairement tournés vers la suite, et le géant spatial vise très haut.
Récupération des deux étages
SpaceX a ainsi annoncé que le vol 15 aurait lieu, au plus tôt, ce vendredi 13 novembre dans une fenêtre de tir qui s’ouvrira à 23h45 heure de Paris. À noter, tout de même, que la date peut encore bouger pour des raisons réglementaires ou les conditions météorologiques.
Et le programme s’annonce très chargé : environ six minutes et demie après le décollage, le propulseur Super Heavy fera demi-tour pour revenir vers Starbase, où les bras mécaniques de la tour devront le rattraper. Ce sera le premier essai du genre avec un propulseur de la version V3.
Le second étage, lui, poursuivra sa route jusqu’à environ 275 kilomètres d’altitude pour y larguer 26 satellites Starlink V3. Il bouclera ensuite 14 tours de la Terre pendant plus de 22 heures. Si ses systèmes sont jugés en bon état, il redescendra alors vers le Texas pour, lui aussi, être capturé par les bras mécaniques. Une première, qu’Elon Musk a déjà évoquée il y a quelques semaines.
Un lancement sous le feu des projecteurs
« Si ces deux missions sont couronnées de succès, ce sera la première fois que toutes les parties d’une fusée orbitale reviendront sur Terre intactes », explique le PDG. Si SpaceX sait effectivement rattraper les premiers étages, ce n’est pas le cas du second. D’autant que celui-ci revient de l’orbite à très grande vitesse, encaisse une chaleur extrême, descend à plat avant de se redresser, puis doit allumer ses moteurs au dernier moment.
SpaceX a d’ailleurs renforcé son bouclier thermique 14 en vue de cette épreuve, et prévoit des zones d’amerrissage de secours si elle rencontre des difficultés. Le pari est à la hauteur de l’enjeu. Un succès marquerait la première récupération complète d’une fusée orbitale, avec la perspective de l’inspecter, de la réparer et de la relancer bien plus vite et donc, à moindre coût.
En cas de réussite, c’est tout le programme de SpaceX qui s’en trouverait accéléré, Starship étant au cœur de ses activités futures. En revanche, un échec ferait grimper la pression alors que la mission Artemis III doit avoir lieu dès l’année prochaine. Et la NASA n’a plus de temps à perdre face à une Chine conquérante.