SpaceX a d’ailleurs renforcé son bouclier thermique 14 en vue de cette épreuve, et prévoit des zones d’amerrissage de secours si elle rencontre des difficultés. Le pari est à la hauteur de l’enjeu. Un succès marquerait la première récupération complète d’une fusée orbitale, avec la perspective de l’inspecter, de la réparer et de la relancer bien plus vite et donc, à moindre coût.