Mais il faudra s’armer de patience, l’entrepreneur estimant qu’il aura lieu dans quatre à six semaines environ, « un peu avant Thanksgiving », qui se déroulera fin novembre. « Nous apportons un tas d’améliorations à la fusée entre chaque vol », a-t-il justifié, ce qui implique des centaines, voire des milliers de petites modifications entre chaque essai. « Certaines demandent pas mal de travail, et il faut entrer dans le réservoir pour effectuer certains de ces changements », a étayé Musk.