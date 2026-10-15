Elon Musk en a dit plus sur le prochain vol de sa mégafusée, initialement prévu pour le mois d’octobre. Et SpaceX compte bien tenter une manœuvre inédite : la capture du second étage par les bras gigantesques de la tour de lancement.
Le 28 septembre dernier, Starship atteignait l’orbite pour la toute première fois lors de son 14e vol d’essai. Une étape majeure lors de laquelle 26 satellites Starlink V3 ont été déployés. Mais désormais, les yeux sont rivés vers le 15e test. Ce samedi 10 octobre, Elon Musk l’a justement évoqué lors d’une prise de parole lors de l’événement X Takeover. Et nous allons visiblement avoir droit à du spectacle.
Le vol 15 dans quelques semaines
Mais il faudra s’armer de patience, l’entrepreneur estimant qu’il aura lieu dans quatre à six semaines environ, « un peu avant Thanksgiving », qui se déroulera fin novembre. « Nous apportons un tas d’améliorations à la fusée entre chaque vol », a-t-il justifié, ce qui implique des centaines, voire des milliers de petites modifications entre chaque essai. « Certaines demandent pas mal de travail, et il faut entrer dans le réservoir pour effectuer certains de ces changements », a étayé Musk.
Car cette fois, l’objectif sera crucial. « Nous allons essayer de rattraper le Ship, et c’est un très gros enjeu », a-t-il lancé. Cela signifie que le second étage de la fusée devrait venir se poser sur le pas de tir après sa mission pour être récupéré par « Mechazilla », les bras mécaniques géants de la tour de lancement.
Si la prouesse a déjà été réalisée avec le premier étage, le Super Heavy, il s’agirait là de la « première fois qu’il y aura une récupération complète d’une fusée de classe orbitale ». Pour rappel, Starship a vocation à être entièrement réutilisable, du jamais vu. Sur le Falcon 9 et New Glenn, c’est bien le premier étage uniquement qui est en mesure de venir se poser pour être récupéré.
Une étape déterminante pour SpaceX
Musk ne s’arrête pas là. « La prochaine grande étape consisterait à réutiliser à la fois le booster et le vaisseau », a-t-il déclaré, décrivant un vol 16 au cours duquel « toutes les composantes d’une fusée orbitale seraient réutilisées ». Une prédiction qui peut sembler optimiste, mais déterminante pour SpaceX.
Car la récupération est la clé du modèle économique de Starship, qu’Elon Musk ambitionne de faire voler plusieurs fois par jour. Seule la capture par la tour rendrait cela possible. Elle conditionne aussi le déploiement de Starlink ainsi que celui des satellites IA de l’entreprise. Sans parler du programme Artemis, dans lequel la mégafusée doit jouer un rôle déterminant.
Mais une grande inconnue reste à déterminer : le retour du second étage jusqu’à son site de lancement impliquerait de survoler, même si c’est brièvement, la terre ferme. SpaceX devrait ainsi être soumise à d’importantes revues de sécurité aérienne.
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