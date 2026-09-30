Si le 14e vol test de la fusée de SpaceX a été une réussite sur plusieurs points, notamment grâce au déploiement de 26 satellites Starlink V3, la fête n’a pas été totale. Prévue pour durer une dizaine d’heures, la mission a été interrompue au bout de trois seulement avec un amerrissage anticipé dans le Pacifique nord. En cause, une défaillance survenue dès les premières minutes.