L’étage supérieur, lui, a poursuivi son ascension, mais l’un de ses six moteurs s’est arrêté trop tôt. Les cinq autres ont donc dû pousser plus longtemps pour compenser. En direct, le commentateur de SpaceX, Dan Huot, annonce que la tentative de rejoindre l’orbite est reportée. Puis l’entreprise s’est ravisée : les équipes ont d’abord vérifié que les trois moteurs indispensables au retour fonctionnaient, et ont finalement donné leur feu vert. Un seul moteur s’est rallumé pendant 19 secondes, juste assez pour atteindre la vitesse nécessaire. Starship s’est enfin placé en orbite à environ 276 kilomètres d’altitude pour la toute première fois.