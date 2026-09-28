Le décollage est prévu depuis Starbase, au Texas, dans une fenêtre de tir de 75 minutes qui s’ouvre à 14h15, heure de Paris. SpaceX diffusera le lancement en direct sur son site ainsi que sur X.com, avec un début de retransmission environ 30 minutes avant, soit aux alentours de 13h45. Mieux vaut toutefois rester attentif : les reports de dernière minute ne sont jamais exclus.