C’est le grand jour pour Starship : la mégafusée de SpaceX tente d’atteindre l’orbite pour la première fois de son histoire. Un vol à très gros enjeu, à suivre en direct dès cet après-midi.
Du haut de ses 124 mètres, la fusée la plus puissante jamais construite a réalisé 13 vols à ce jour. Mais ils étaient tous suborbitaux, c’est-à-dire qu’ils suivaient une simple trajectoire en cloche : Starship montait dans l’espace, puis retombait sans jamais faire un tour de la Terre. Ce 14e vol, initialement prévu le 22 septembre, doit donc marquer un tournant.
Un lancement à très fort enjeu
Car atteindre l’orbite, c’est franchir la frontière entre le prototype et le véritable lanceur. D’autres étapes attendront encore Starship : faire rattraper le vaisseau par les bras de la tour, un exploit déjà réussi trois fois avec le booster, ou le ravitailler en carburant.
Mais avant cela, tout est prêt pour ce premier grand saut : environ sept minutes après le décollage, le booster Super Heavy retombera dans le golfe du Mexique, comme lors des vols précédents. Le second étage, lui, poursuivra sa route jusqu’à 275 kilomètres d’altitude pour y déployer 26 satellites Starlink V3. Plus gros et plus puissants, ils produisent deux fois plus d’énergie que la génération précédente, et ne peuvent être placés en orbite que par Starship.
Starship doit ensuite boucler six tours de la Terre avant de rentrer dans l’atmosphère, puis amerrir dans l’océan Pacifique, au large du Chili, près de dix heures après son départ. Un sacré changement par rapport aux vols précédents, qui ne dépassaient pas une heure.
Décollage à 14h15 heure de Paris
Les attentes sont maximales, alors que Starship doit servir d’atterrisseur lunaire au programme Artemis de la NASA, avec la mission Artemis III prévue pour 2027. De même, SpaceX compte aussi l’utiliser pour lancer des satellites de calcul dédiés à l'IA. Et Elon Musk voit encore plus grand : plus de 30 lancements par jour d’ici à 2030, soit environ 10 000 par an…
Le décollage est prévu depuis Starbase, au Texas, dans une fenêtre de tir de 75 minutes qui s’ouvre à 14h15, heure de Paris. SpaceX diffusera le lancement en direct sur son site ainsi que sur X.com, avec un début de retransmission environ 30 minutes avant, soit aux alentours de 13h45. Mieux vaut toutefois rester attentif : les reports de dernière minute ne sont jamais exclus.