SpaceX a enfin fixé la date : Starship s’élancera pour son 14e vol dès la semaine prochaine. Une mission inédite, puisque la mégafusée va tenter d’atteindre l’orbite pour la toute première fois.
Une première pour SpaceX
Le rendez-vous est pris pour le 22 septembre prochain, avec une fenêtre de tir qui s’ouvrira à 14h15 heure de Paris, pour une durée de 75 minutes. Une fois lancé depuis Starbase au Texas, la fusée visera une orbite à environ 275 kilomètres d’altitude, qu’elle devra boucler six fois avant de conclure sa mission par un amerrissage dans le Pacifique, au large du Chili. Au total, le vol devrait durer près de 10 heures.
Réussir à placer Starship en orbite marquerait le passage à une nouvelle phase de son développement, celle où la mégafusée pourra véritablement démontrer sa capacité à être réutilisée rapidement et à grande échelle. Reste, néanmoins, à voir si le retour sur Terre du booster Super Heavy se passera mieux que lors du vol précédent.
Ses moteurs centraux ont en effet montré des signes de givrage pendant la manœuvre de retour, écourtant la combustion avant l’amerrissage forcé. SpaceX a modifié le système de filtrage et ajusté ses logiciels pour fiabiliser les rallumages.
En revanche, ne vous attendez pas à la capture du premier étage par les immenses bras de la tour de lancement, comme c’était initialement prévu. SpaceX garde cette étape ô combien cruciale et impressionnante pour plus tard.
Les Starlink V3 entrent en action
Ce 14e vol embarquera aussi 26 satellites Starlink V3. Plus performants que leurs prédécesseurs, ils doivent considérablement renforcer la capacité et les débits de la constellation. Trois d'entre eux ont même été équipés de caméras spécifiques, chargées de photographier le bouclier thermique du ship une fois les satellites déployés.
Autre point notable : le bouclier thermique du second étage a lui aussi été retravaillé, avec de nouveaux mécanismes de rétention des tuiles. Deux d’entre elles ont d’ailleurs été récupérées sur le précédent Starship et seront réutilisées sur celui-ci, une première pour la mégafusée.
En parallèle, SpaceX a entamé une vaste expansion de ses infrastructures avec l’acquisition de 52 000 hectares de terres en Louisiane. À terme, cette localisation accueillera 10 pas de tir pour la fusée géante, et les travaux ont déjà bien démarré.