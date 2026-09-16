Le rendez-vous est pris pour le 22 septembre prochain, avec une fenêtre de tir qui s’ouvrira à 14h15 heure de Paris, pour une durée de 75 minutes. Une fois lancé depuis Starbase au Texas, la fusée visera une orbite à environ 275 kilomètres d’altitude, qu’elle devra boucler six fois avant de conclure sa mission par un amerrissage dans le Pacifique, au large du Chili. Au total, le vol devrait durer près de 10 heures.