nathakzra35

Je comprends, mais l’arrêt est prévu en 2030. Ce qui laisse encore 3 ans. Il y a 3 ans Starship avait effectué qu’un seul vol, il était monté à 39km, les raptors s’étaient éteint , aucune séparation du booster et perte de contrôle avec explosion contrôlée. Aujourd’hui ils en sont plus là, donc 3 ans supplémentaires devraient être suffisants pour réussir le tout. Et je ne vois pas Space X arrêter ce qui fonctionne et qui leur génère de l’argent sans avoir quelque chose qui le remplace. Ça n’aurait aucun sens.

Oui les vols peuvent être plus couteux mais la charge utile est 4.4 fois plus élevée que le falcon 9. Cela va donc réduire les coûts, du moins je l’imagine.