Celle-ci se distingue par sa réutilisabilité totale. À l’instar de la mégafusée Starship, Stoke veut faire revenir sur Terre l’intégralité de son lanceur, second étage compris. Pour y parvenir, l’entreprise a développé un bouclier thermique actif, refroidi à l’hydrogène liquide, qui remplace les tuiles céramiques classiques et doit encaisser la chaleur de la rentrée atmosphérique sans se dégrader à chaque vol.