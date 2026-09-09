La fusée entièrement réutilisable de Stoke Space, supposément capable de rivaliser avec les mastodontes du secteur, s’apprête enfin à décoller. Et la société vient de boucler une levée de fonds record, signe que ses ambitions sont saluées par l’industrie.
Car le marché du lancement traverse une pénurie chronique. Portée par le déploiement de méga-constellations et par les besoins croissants en matière de sécurité nationale, la demande explose littéralement. Mais l’offre de lanceurs disponibles peine à suivre, ce qui fait logiquement grimper les prix. De même, les créneaux se font rares, parfois réservés plusieurs années à l'avance.
Dans ce contexte tendu, l’arrivée d’un nouvel acteur capable de multiplier les vols à moindre coût pourrait rebattre les cartes. Et Stoke Space entend bien remplir ce rôle.
Décollage imminent pour Nova !
L’entreprise, un temps convoitée par Sam Altman pour directement venir concurrencer SpaceX d’Elon Musk, vient en effet de lever 1 milliard de dollars, de quoi porter son capital total à 2,3 milliards. Un montant impressionnant pour une entreprise qui n’a encore jamais tenté de lancement orbital, qui doit financer la dernière ligne droite avant le premier vol de sa fusée Nova.
Celle-ci se distingue par sa réutilisabilité totale. À l’instar de la mégafusée Starship, Stoke veut faire revenir sur Terre l’intégralité de son lanceur, second étage compris. Pour y parvenir, l’entreprise a développé un bouclier thermique actif, refroidi à l’hydrogène liquide, qui remplace les tuiles céramiques classiques et doit encaisser la chaleur de la rentrée atmosphérique sans se dégrader à chaque vol.
« Tout système de transport abouti repose sur des véhicules entièrement réutilisables. C’est le seul moyen d’atteindre le seuil de rentabilité tout en augmentant la disponibilité. Il en ira de même pour le transport spatial », commente Andy Lapsa, cofondateur et P.-D. G de la firme.
Et après des années de développement, Stoke Space a enfin fixé une date pour son baptême de l’air : Nova Pathfinder, la première configuration orbitale du lanceur, doit décoller début 2027 depuis Cap Canaveral, en Floride. Un jalon d’autant plus attendu que l’entreprise, fondée en 2020, n’avait jusqu’ici jamais communiqué de calendrier précis.
Une fusée plus grande en préparation
Mais ce n’est pas tout. Stoke Space profite de ce tour de table pour dévoiler, pour la première fois également, une version plus imposante de sa fusée : Nova Block 2. Ce lanceur doit être capable d’emporter 15 tonnes en orbite basse tout en restant entièrement réutilisable, contre 3 tonnes pour la version Pathfinder. Son premier vol est prévu pour 2029.