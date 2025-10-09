Stoke a fait d'autres choix. L'entreprise compte actuellement 280 employés, un peu plus que Relativity à l'époque. Mais au lieu d'investir massivement dans de grandes installations de production, Stoke a concentré ses efforts sur le développement matériel. Depuis sa dernière levée, la startup a mené des essais de cycle complet sur les moteurs des deux étages. Elle a réalisé des qualifications structurelles avancées pour l'intégralité du véhicule. Le complexe de lancement 14 de Cap Canaveral, réaménagé par Stoke, doit être opérationnel début 2026.

Andy Lapsa, cofondateur et PDG de Stoke, explique dans un communiqué que ce financement « [leur] donne les moyens d'achever le développement et de démontrer Nova jusqu'à ses premiers vols ». Le message : on n'est plus au stade des promesses. On teste. On travaille. On se prépare à voler.

La technologie de Nova elle-même reste complexe. La fusée dispose d'un bouclier thermique régénéré au deuxième étage, capable de survivre à des rentrées répétées dans l'atmosphère. En mode entièrement réutilisable, Nova pourra emporter trois tonnes en orbite basse. En mode consommable, elle monte à sept tonnes. Pendant ces mois de développement intensif, tout peut basculer. Les ingénieurs du secteur connaissent bien cette zone dangereuse où les défis techniques se multiplient avant le premier vol.