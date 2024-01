Stoke Space, l'étoile montante des lanceurs réutilisables, n'a pas froid aux yeux !

Évidemment, ce n'est pas crédible dans un tout premier temps, d'autant que l'entreprise n'est pas prête à faire décoller sa fusée en 2024. On devrait cependant voir toujours plus de matériel sur le banc d'essai, en particulier la section moteur dédiée au premier étage, avec ses 7 moteurs réutilisables alimentés au méthane et à l'oxygène liquide. Stoke Space explique vouloir aller plus vite que ses concurrents directs, qui pour la plupart ont déjà des expériences (concluantes ou non) avec des lanceurs plus petits.

Relativity Space et sa Terran R, Rocket Lab avec Neutron, SpaceX et ses 10 à 12 décollages de Falcon 9 chaque mois, inutile de dire qu'Andy Lapsa aura fort à faire avec ses équipes pour leur tenir tête. Reste que la compétition pour concevoir et produire un étage supérieur réutilisable est encore très ouverte. Rien ne prouve aujourd'hui que Starship pourra fonctionner régulièrement et sans incident avec ses milliers de tuiles thermiques ni que Relativity et sa fusée imprimée en 3D disposent d'une approche plus concurrentielle.