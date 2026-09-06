On vous en avait parlé en mars, une première fusée Spectrum avait perdu sa stabilité quelques secondes après son décollage depuis Andøya, avant de basculer et de retomber dans la mer, sans faire de victime.

Après cet échec, Isar Aerospace avait reporté à plusieurs reprises ce deuxième essai, d’abord prévu le 21 janvier, pour des raisons techniques et de sécurité, avant de se relever avec ce décollage réussi du 5 septembre. Neuf jours plus tôt, l’Agence spatiale européenne avait signé avec Isar Aerospace un contrat de 197,8 millions d’euros, dans le cadre de l’European Launcher Challenge.

Ce programme est doté au total de plus de 540 millions d’euros. Il finance aussi l’allemand Rocket Factory Augsburg à hauteur de 186,9 millions d’euros et l’espagnol PLD Space pour 158,9 millions d'euros, et la française MaiaSpace doit prochainement le rejoindre avec un quatrième dossier. L'agence ne débloque les fonds qu’au fil des jalons techniques franchis par chaque entreprise, car elle veut sécuriser son investissement tout en accélérant les calendriers industriels. Le versement de la première tranche était soumis à une réussite orbitale attendue avant fin 2027. Isar Aerospace a rempli cette condition avec plus d’un an d’avance.

En juin, le chancelier allemand Friedrich Merz avait affirmé attendre ce lancement avec impatience, avant de se réjouir des débuts prochains de deux autres sociétés spatiales privées en Allemagne. Avant ce succès, relève notre confrère Le Monde, Donald Trump avait ébranlé la confiance de plusieurs pays européens, inquiets de leur dépendance à Washington pour l’accès à l’espace.

