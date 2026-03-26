Mais ce n'était pas la bonne non plus. La fenêtre de tir s'ouvrait à 20 heures, mais elle a premièrement dû être décalée en raison d'un bateau en zone de sécurité. Le compte à rebours a repris 21 minutes plus tard, mais il s'est stoppé net alors qu'il ne restait plus que 3 secondes, c'est-à-dire juste avant l'allumage des moteurs. Finalement, la fenêtre a expiré sans qu'un nouveau tir soit possible.