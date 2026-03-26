Il ne manquait plus que trois secondes au compte à rebours pour qu'Isar Aerospace, fleuron européen du New Space, entre dans l'Histoire. Mais un incident a empêché l'entreprise d'opérer le premier vol orbital d'un lanceur privé depuis le Vieux Continent.
C'était une mission très attendue, après un premier décollage en mars 2025 qui n'avait malheureusement pas atteint l'orbite. Initialement prévue le 12 janvier dernier, elle a dû être reportée en raison d'une valve de pressurisation défectueuse, puis repoussée à plusieurs reprises à cause des conditions météorologiques, avant qu'Isar Aerospace ne fixe finalement la date du 25 mars.
Un bateau non autorisé pointé du doigt
Mais ce n'était pas la bonne non plus. La fenêtre de tir s'ouvrait à 20 heures, mais elle a premièrement dû être décalée en raison d'un bateau en zone de sécurité. Le compte à rebours a repris 21 minutes plus tard, mais il s'est stoppé net alors qu'il ne restait plus que 3 secondes, c'est-à-dire juste avant l'allumage des moteurs. Finalement, la fenêtre a expiré sans qu'un nouveau tir soit possible.
« Après une interruption du compte à rebours due à la pénétration d'un bateau non autorisé dans la zone de danger, la reprise du compte à rebours a dépassé notre fenêtre de lancement », a précisé par la suite Isar Aerospace. Un incident bien malencontreux car pour l'heure, la start-up n'a pas communiqué de nouvelle date pour ce vol.
C'est un nouveau coup dur pour le spatial européen, qui manque encore de solutions locales pour accéder plus fréquemment à l'orbite.
Concurrent direct de la fusée Alpha de Firefly Aerospace
Spectrum est spécialisé dans le secteur extrêmement compétitif des lancements de petits satellites. Haut de 28 mètres, son second étage est conçu pour plusieurs redémarrages en vol afin de placer les engins directement sur leur orbite cible sans nécessiter d'étage additionnel.
La fusée peut transporter 700 kilogrammes en orbite héliosynchrone depuis Andøya en Norvège, et 1 000 kilogrammes en orbite basse depuis Kourou, en Guyane française. Elle se positionne ainsi sur le segment haut du marché des petits lanceurs, à l'instar d'Alpha de Firefly Aerospace. Pour cette mission, Spectrum transporte une expérience scientifique du fabricant allemand Dcubed, ainsi que cinq CubeSats provenant d'universités et d'entreprises européennes.
À noter qu'Isar n'est pas la seule firme européenne du New Space à viser l'orbite en 2026. C'est aussi le cas de l'Espagnole PLD Space, après un premier vol suborbital de son lanceur Miura 1 en 2023.