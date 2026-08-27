Trois entreprises européennes viennent de décrocher un financement conséquent de l'ESA dans le cadre du European Launcher Challenge. Il s'agit de Rocket Factory Augsburg et d'Isar Aerospace pour l'Allemagne, et de PLD Space pour l'Espagne. Au total, plus de 540 millions d'euros sont mis sur la table pour accélérer le développement de lanceurs capables d'atteindre l'orbite avant 2028, avec l'ambition de renforcer l'autonomie de l'Europe dans l'accès à l'espace et d'élargir l'offre de services disponible pour ses clients institutionnels et commerciaux. Un quatrième acteur, le Français MaiaSpace, devrait rejoindre la liste dans les prochaines semaines.