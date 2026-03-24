Le ton est donné. « Ce vol de qualification est une étape délibérée vers la fourniture d'un accès souverain à l'espace pour l'Europe et les nations alliées », expliquait récemment Daniel Metzler, P.-D.G et cofondateur d'Isar Aerospace. « Les enseignements que nous tirerons de cette mission renforceront l'infrastructure spatiale européenne, une capacité essentielle pour la préparation à la défense et la résilience économique », a pour sa part déclaré Alexandre Dalloneau, vice-président des opérations de mission et de lancement.