Isar Aerospace, l'un des fleurons du New Space européen, va tenter un décollage historique ce mercredi 25 mars. S'il aboutit, il s'agira du tout premier vol orbital d'une fusée depuis le sol du Vieux Continent.
De plus en plus d'acteurs européens développent leurs lanceurs. Et s'ils sont effectivement moins avancés qu'outre-Atlantique, la dynamique s'accélère, portée par l'urgence stratégique de ne plus dépendre d'autrui pour accéder à l'espace. Alors que l'Espagnole PLD Space, vise l'orbite dès cette année, c'est l'Allemande Isar Aerospace qui pourrait bien y accéder en première.
La deuxième sera-t-elle la bonne ?
La start-up s'apprête à décoller pour la deuxième fois depuis le port spatial d'Andøya en Norvège. Si la fusée Spectrum, haute de 28 mètres, atteint effectivement l'orbite, il s'agirait d'une première depuis le sol européen. Mais rien n'est gagné d'avance : lors de son premier vol, le 30 mars 2025, le lanceur a décroché moins d'une minute après le décollage avant de s'écraser dans l'océan, générant une boule de feu spectaculaire.
Une situation pas vraiment étonnante, puisqu'il est très rare qu'une fusée atteigne l'orbite dès son premier lancement. Et cette fois, Isar Aerospace semble confiante : Spectrum embarquera 5 nanosatellites et une expérience scientifique. Elle ne transportait aucune charge utile lors de son vol inaugural.
C'est une deuxième mission qui se fait attendre. Initialement prévue le 21 janvier, elle avait dû être annulée en raison d'un problème sur une vanne de pressurisation. La fenêtre de lancement suivante s'était ouverte le 19 mars, mais les mauvaises conditions météorologiques ont repoussé la tentative au 23 mars, puis à deux jours plus tard.
Crucial pour la souveraineté européenne
Le ton est donné. « Ce vol de qualification est une étape délibérée vers la fourniture d'un accès souverain à l'espace pour l'Europe et les nations alliées », expliquait récemment Daniel Metzler, P.-D.G et cofondateur d'Isar Aerospace. « Les enseignements que nous tirerons de cette mission renforceront l'infrastructure spatiale européenne, une capacité essentielle pour la préparation à la défense et la résilience économique », a pour sa part déclaré Alexandre Dalloneau, vice-président des opérations de mission et de lancement.
Dans le même temps, l'entreprise chercherait à lever 250 millions d'euros, de quoi porter sa valorisation à 2 milliards d'euros. Preuve que le besoin de solutions souveraines est toujours plus pressant.
Spectrum prendra son envol ce mercredi 25 mars, et vous pourrez suivre son décollage historique depuis la chaîne YouTube d'Isar Aerospace à partir de 20 heures :