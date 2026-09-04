Grâce à un capteur spécifique, la sonde sera capable de mesurer la taille, la forme et la composition des particules présentes dans les nuages de Vénus, à la recherche de molécules organiques. Une idée qui peut surprendre, puisque la surface de la planète est écrasée sous une chaleur de 460 degrés Celsius et une pression infernale. Mais de 48 à 60 kilomètres d’altitude, la température et la pression s’y rapprochent étonnamment de celles de la Terre. Seul bémol : ces nuages baignent dans de l’acide sulfurique concentré.