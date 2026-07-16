Les équipes de Rocket Lab ont installé sur l’AVac une jupe courte, conçue pour les tirs au niveau de la mer. La tuyère complète du moteur, optimisée pour le vide, aurait sinon subi des phénomènes de décollement et d’instabilité d’écoulement au sol. Grâce à cette configuration raccourcie, les ingénieurs valident par le calcul le comportement du moteur une fois la tuyère longue montée, dans les conditions réelles de l'’espace.

La poussée de chaque moteur Archimedes du premier étage équivaut à celle d’un moteur Merlin 1D, celui qui propulse le premier étage du Falcon 9 de SpaceX. Comme le Falcon 9, Neutron adopte une réutilisation partielle. Son premier étage doit atterrir sur son site de lancement ou sur une barge en mer. Le lanceur doit livrer 13 000 kilos de charge utile en orbite basse lorsque ce premier étage revient se poser.

Contrairement aux coiffes classiques, qui se détachent entièrement du lanceur une fois les contraintes aérodynamiques disparues, celle de Neutron s’ouvre en deux moitiés articulées. Rocket Lab a surnommé ce mécanisme Hungry Hippo, en référence au jeu pour enfants. Une fois les mâchoires ouvertes, l'AVac prend le relais et pousse seul le second étage vers l’orbite.