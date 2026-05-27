Si son nom est peu connu, Motiv Space Systems s’est pourtant forgé une réputation solide dans l’ombre des grandes missions spatiales. Ses 50 ingénieurs et techniciens, basés à Pasadena en Californie, ont conçu des bras robotiques, des actionneurs et des systèmes de contrôle de mouvement qui ont permis certaines des explorations planétaires les plus ambitieuses de l’Histoire. Parmi elles, le rover Perseverance de la NASA, actuellement en activité sur Mars, et les rovers lunaires CADRE.