Cette initiative lui permet d’éviter le très long chemin nécessaire pour devenir un opérateur de satellites à l’échelle mondiale. D’autant qu’Iridium est une entreprise rentable avec près de 872 millions de dollars de revenus et plus de 114 millions de dollars de bénéfice net l’an dernier. Rocket Lab, de son côté, reste encore dans le rouge, avec une perte nette de 198 millions de dollars en 2025. L’opération doit donc, à terme, transformer en profondeur le profil financier de l’entreprise.