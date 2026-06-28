Le Falcon 9 de SpaceX doit décoller cette nuit depuis Cap Canaveral, en Floride, avec à son bord le satellite SXM-11 de SiriusXM. La fenêtre de lancement s'ouvre à 4h25 du matin, heure de Paris. Vous pourrez suivre le lancement en direct sur le site de SpaceX et sur le compte X.com de SpaceX, environ 15 minutes avant le décollage.
Ajoutez une alarme à votre smartphone pour cette nuit ! SiriusXM est le principal opérateur américain de radio par satellite. Ses abonnés reçoivent des centaines de chaînes audio directement dans leur voiture, sans connexion internet, grâce à des satellites positionnés à 36 000 kilomètres d'altitude. SXM-11 est le prochain appareil que la société envoie rejoindre cette flotte. Pour le placer en orbite, SpaceX utilise le Falcon 9, une fusée dont le premier étage redescend se poser après chaque vol et peut être réutilisé. Ce soir, c'est le booster B1085, le nom donné à cet étage récupérable, qui effectue son 17e décollage.
SXM-11 pèse 7 000 kilogrammes. Il a été construit par Lanteris Space Systems, fabricant basé à Palo Alto en Californie, sur la plateforme IM-1300. L'appareil embarque un réflecteur maillé déployable de près de 10 mètres de diamètre, qui diffuse les programmes de SiriusXM directement vers les radios embarquées, y compris dans les véhicules en mouvement.
C'est le 12e satellite haute puissance que Lanteris a produit pour SiriusXM. Sept appareils de l'opérateur gravitent déjà en orbite géostationnaire. SXM-9 avait rejoint la constellation en décembre 2024, SXM-10 en juin 2025.
Le booster B1085 entame son 17e vol
Le premier étage du Falcon 9, B1085, en est à son 17e lancement. C'est lui notamment qui a propulsé la mission Crew-9 de la NASA, la mission polaire privée Fram 2 et SXM-10. Environ 8 minutes et 30 secondes après le décollage, il doit atterrir sur la barge autonome « A Shortfall of Gravitas », positionnée dans l'Atlantique.
Pendant ce temps, l'étage supérieur poursuivra sa route vers une orbite de transfert géostationnaire elliptique. 34 minutes et 30 secondes après le décollage, il se détachera du satellite, et SXM-11 se dirigera seul vers l'orbite circulaire géostationnaire.
Depuis janvier, SpaceX a réalisé 74 missions Falcon 9, dont plus de 80 % dédiées au déploiement de la constellation Starlink.
Intuitive Machines réoriente la plateforme IM-1300 vers la Lune et Mars
En novembre 2022, SiriusXM a commandé SXM-11 et SXM-12. Tous deux ont été construits sur la plateforme SSL-1300, rebaptisée IM-1300 après qu'Intuitive Machines a racheté la division fabrication de Maxar Technologies, le 13 janvier. Chaque satellite de cette série génère plus de 20 kW de puissance électrique.
Après le rachat, Intuitive Machines a annoncé un investissement d'environ 160 millions d'euros dans la plateforme IM-1300 pour étendre ses activités vers la Lune et Mars. Le programme américain de défense antimissile Golden Dome et le réseau de relais satellitaire TDRSS de la NASA pourraient être les suivants.
En attendant,
vous pourrez suivre le décollage depuis la page de la mission sur le site de SpaceX, ou bien via le compte X.com de SpaceX, et sur YouTube, par exemple avec la vidéo en direct, que vous voyez ci-dessus. Soyez là environ 15 minutes avant le décollage, soit à 4 h 10.