Ajoutez une alarme à votre smartphone pour cette nuit ! SiriusXM est le principal opérateur américain de radio par satellite. Ses abonnés reçoivent des centaines de chaînes audio directement dans leur voiture, sans connexion internet, grâce à des satellites positionnés à 36 000 kilomètres d'altitude. SXM-11 est le prochain appareil que la société envoie rejoindre cette flotte. Pour le placer en orbite, SpaceX utilise le Falcon 9, une fusée dont le premier étage redescend se poser après chaque vol et peut être réutilisé. Ce soir, c'est le booster B1085, le nom donné à cet étage récupérable, qui effectue son 17e décollage.

SXM-11 pèse 7 000 kilogrammes. Il a été construit par Lanteris Space Systems, fabricant basé à Palo Alto en Californie, sur la plateforme IM-1300. L'appareil embarque un réflecteur maillé déployable de près de 10 mètres de diamètre, qui diffuse les programmes de SiriusXM directement vers les radios embarquées, y compris dans les véhicules en mouvement.

C'est le 12e satellite haute puissance que Lanteris a produit pour SiriusXM. Sept appareils de l'opérateur gravitent déjà en orbite géostationnaire. SXM-9 avait rejoint la constellation en décembre 2024, SXM-10 en juin 2025.