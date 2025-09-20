Avec l’extinction d’Akatsuki, Vénus redevient orpheline, quand Mars croule sous les orbiteurs et les rovers. Ce vide est temporaire. Il prépare un nouveau cycle d’exploration plus ciblé et plus comparatif.

Côté américain, DAVINCI+ vise 2030 pour lâcher une sonde dans l’atmosphère et jauger la chimie jusqu’aux terrains tesserae, ces plateaux torturés qui pourraient raconter une histoire ancienne d’eau. VERITAS suivra au plus tôt en 2031 pour cartographier en radar la surface, traquer les volcans actifs et dérouler la chronologie géologique.