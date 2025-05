Il s’appelait Kosmos 482. L’Union soviétique l’avait envoyé dans l’espace en 1972, en plein programme d’exploration vers Vénus. Le voyage devait durer quelques mois, mais il n’a jamais commencé. À cause d’un problème de propulsion, la sonde n’a pas quitté l’orbite terrestre. Depuis, une partie de l’engin tourne silencieusement autour de la Terre, comme son cousin Cosmos 2553 qui erre depuis plusieurs mois et fait peur aux USA. Il aura fallu attendre plus d’un demi-siècle pour que la capsule restante refasse surface. Son retour est désormais inévitable.

D’après les dernières estimations, elle pourrait effectuer sa rentrée atmosphérique autour du 10 mai. L’endroit exact reste inconnu, et personne ne peut dire si l’objet atteindra le sol ou se désintégrera en vol.