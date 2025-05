D'après les dernières mises à jour de l'Agence spatiale européenne (ESA), Kosmos 482 s'écrasera sur Terre ce samedi 10 mai, aux alentours de 8h26 heure de Paris. La fenêtre complète se situe entre entre 4h01 et 12h51, avec une trajectoire se situant entre 52° de latitude nord et sud, excluant les parties les plus septentrionales du Canada, de l'Europe et de la Russie. Autrement dit, un espace très, très vaste.