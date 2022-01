Un étage de fusée Falcon 9 va s'écraser sur la Lune (et non, ça ne va rien changer)

Et même s'il était possible d'observer précisément l'impact de l'étage, ce dernier sera très limité. Ce bloc supérieur de Falcon 9 pèse 4 tonnes (essentiellement à cause de son unique moteur fusée), ce qui ne va rien changer à la surface lunaire, qui subit chaque année des centaines d'impacts de petits astéroïdes (tout comme la Terre d'ailleurs, même si pour nous ils sont consumés dans l'atmosphère). Il sera éventuellement possible, lorsque la trajectoire et le point d'impact seront affinés, que l'un des orbiteurs en fonction autour de la Lune soit capable de photographier, voire de filmer l'impact : Chandrayaan-2 (Inde) et Lunar Reconnaissance Orbiter (États-Unis) sont tous les deux capables de photographier la surface avec une précision supérieure à 50 cm/pixel.