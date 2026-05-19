Le survol de Mars s’est aussi avéré précieux d’un point de vue scientifique. La NASA en a profité pour activer tous les instruments de Psyche en guise de répétition générale avant l’arrivée sur l’astéroïde. Ses caméras, qui captent à la fois la lumière visible et le proche infrarouge, ont ainsi photographié la surface martienne avec une résolution inédite depuis cet angle. Une perspective rare, mais le chemin est encore long : le vaisseau devrait arriver à destination à l’été 2029.