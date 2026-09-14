SpaceX vient de franchir un cap historique avec la 700e mission de sa famille de fusées Falcon. Un chiffre vertigineux, qui résume à lui seul deux décennies de domination spatiale.
En 2006, l’entreprise d’Elon Musk réalise le tout premier vol de Falcon 1. Une fusée modeste qui ne volera que cinq fois, dont deux échecs. Mais les bases sont là. Quatre ans plus tard, son successeur, le Falcon 9, sort de l’entrepôt. Le lanceur va rapidement devenir le cheval de bataille de l’entreprise, alors que le Falcon Heavy viendra compléter le tableau pour opérer les missions les plus lourdes.
Trois satellites en orbite
Et ce 13 septembre s’est avéré historique pour la fusée qui a mis SpaceX sur le devant de la scène, puisqu’il s’agissait de la 700e mission de Falcon. À son bord, se trouvaient trois satellites construits par Boeing pour l’opérateur luxembourgeois SES, ultimes pièces de la constellation O3b mPOWER.
Après un décollage à 14h49 heure de Floride depuis Cap Canaveral, direction l’orbite terrestre moyenne, à environ 8 000 kilomètres d’altitude. Les trois engins ont été largués un à un, sur une fenêtre de 14 minutes, à partir de la 33e minute de vol.
Et comme c’est désormais la marque de fabrique de SpaceX, le premier étage du Falcon 9 est revenu se poser sur une barge dans l’Atlantique. Un exploit devenu presque banal pour l’entreprise, mais qui reste bluffant : c’était le 29e vol pour ce booster précis, déjà utilisé pour des missions aussi variées que le télescope Euclid ou le ravitaillement de la Station spatiale internationale (ISS).
Approche-t-on de la fin ?
Ce lancement était le 105e vol d’un Falcon 9 depuis le début de l’année, et la 107e mission orbitale de SpaceX en 2026. Une cadence qu’aucun autre acteur du secteur n’approche. Sur l’ensemble de son histoire, la famille Falcon totalise 687 vols pour le Falcon 9, puis 13 pour le Falcon Heavy. Il s’agit, tout simplement, de la fusée la plus prolifique jamais construite.
Mais cette success story pourrait bientôt toucher à sa fin, alors que SpaceX accélère les essais de Starship, sa mégafusée entièrement réutilisable et pensée pour transporter des charges bien plus lourdes. Si Starship tient ses promesses, elle devrait, à terme, prendre le relais et mettre Falcon à la retraite.