Et comme c’est désormais la marque de fabrique de SpaceX, le premier étage du Falcon 9 est revenu se poser sur une barge dans l’Atlantique. Un exploit devenu presque banal pour l’entreprise, mais qui reste bluffant : c’était le 29e vol pour ce booster précis, déjà utilisé pour des missions aussi variées que le télescope Euclid ou le ravitaillement de la Station spatiale internationale (ISS).