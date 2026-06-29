L'objectif de cette campagne n'est pas de découvrir directement de nouvelles exoplanètes, mais de constituer une cartographie de référence pour les missions à venir. Concrètement, les données accumulées par Euclid permettront de confirmer l'existence de certaines planètes déjà suspectées et d'en mesurer la masse avec une précision inédite. Elles serviront notamment de socle au télescope spatial Roman de la NASA, qui étudiera cette même région de la Voie lactée dans les prochaines années, puisque les deux missions travaillent en complémentarité. Côté français, le CNES a un rôle important dans la mission Euclid, car l'agence spatiale est responsable du segment sol, c'est-à-dire de l'ensemble des infrastructures terrestres qui réceptionnent et traitent les données envoyées depuis l'espace, et fournit un tiers des capacités de calcul nécessaires.