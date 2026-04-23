Le lancement est prévu pour septembre 2026, soit avec huit mois d'avance sur le calendrier initial et sous les estimations budgétaires, une rareté dans le monde des grands programmes spatiaux. La NASA a sélectionné une fusée Falcon Heavy de SpaceX pour l'acheminer sur sa trajectoire pour rejoindre le point de Lagrange L2, à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il s'agit du même point d'ancrage que le James Webb et Euclid, en raison de sa stabilité thermique et la facilité qu'il offre pour les communications avec la Terre.