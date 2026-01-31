AnomalyWatch a traité près de 100 millions d’images en seulement deux jours et demi. Les astronomes ont fourni les critères d’entraînement et validé les résultats pour s’assurer que chaque anomalie détectée correspondait à un phénomène réel. Les chercheurs notent que, bien que certains objets aient déjà été observés, l’identification de centaines de nouveaux objets souligne la richesse des archives de Hubble et le potentiel scientifique encore inexploité. Les découvertes confirment que le recours à des outils de traitement algorithmique, combiné à l’expertise humaine, transforme la manière dont les astronomes explorent de vastes ensembles de données.

Les travaux de l’ESA préparent également le terrain pour les prochains grands relevés astronomiques. Le télescope Euclid, en service depuis 2023, a commencé son inventaire de milliards de galaxies. L’observatoire Vera C. Rubin entamera son relevé décennal et recueillera plus de 50 pétaoctets d’images. Le télescope spatial Nancy Grace Roman, prévu pour mai 2027, devrait compléter ces archives.

Un programme à l'image de l'univers à explorer : vaste.