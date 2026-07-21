Décidément, la semaine est compliquée pour SpaceX. Quatre jours après l’abandon spectaculaire du vol Starship, c’est au tour d’un Falcon 9 de voir son décollage interrompu à la dernière seconde.
Le 16 juillet dernier, le 13e vol test de la mégafusée Starship était annulé à la toute dernière seconde. L’entreprise, qui a annoncé devoir remplacer deux moteurs Raptor, a repoussé la tentative. De quoi chahuter sa jeune action en Bourse, qui connaît des remous ces derniers jours.
Un nouveau coup dur est survenu ce 20 juillet, mais cette fois, il a touché l’extrêmement fiable Falcon 9. Depuis le début de l’année, SpaceX avait réussi les 84 vols de son lanceur, sans le moindre échec. Une série qui n’est plus d’actualité.
Un incident très rare
Tout semblait pourtant optimal depuis la base de Vandenberg, en Californie. La Falcon 9 devait acheminer 24 satellites Starlink V2 Mini en orbite, une tâche que la fusée réutilisable réalise désormais plusieurs fois par semaine sans le moindre accroc. Mais au moment de l’allumage, ses neuf moteurs Merlin se sont brièvement enclenchés avant de couper automatiquement, forçant SpaceX à interrompre la tentative dans l’instant.
Sur X, l’entreprise a rapidement confirmé l’annulation, précisant que la fusée et sa charge utile restaient en sécurité, sans toutefois donner davantage de détails sur l’origine du problème.
Si un tel événement est en réalité courant dans le spatial, il l’est beaucoup moins lorsqu’il est question de la Falcon 9. La dernière fois que le lanceur a subi une telle anomalie remonte à juin 2024. 319 lancements se sont produits depuis. À noter que la société a déjà reprogrammé une nouvelle tentative dès le 21 juillet.
Pas de lien avec Starship
Bien entendu, il n’existe aucun lien de cause à effet avec les déboires de Starship. Car les deux lanceurs n’ont presque rien en commun : la Falcon 9 carbure au kérosène avec ses moteurs Merlin, quand Starship et son booster Super Heavy reposent sur les Raptor, alimentés au méthane. Le premier est un lanceur mature, fort de plusieurs centaines de vols réussis quand le second reste en pleine phase de développement.
Pour rappel, SpaceX prévoit un nouveau lancement de Starship ce vendredi 23 juillet. Et la fusée, cruciale pour l’ensemble des projets futurs de l’entreprise, est plus que jamais attendue au tournant.
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