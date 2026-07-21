Bien entendu, il n’existe aucun lien de cause à effet avec les déboires de Starship. Car les deux lanceurs n’ont presque rien en commun : la Falcon 9 carbure au kérosène avec ses moteurs Merlin, quand Starship et son booster Super Heavy reposent sur les Raptor, alimentés au méthane. Le premier est un lanceur mature, fort de plusieurs centaines de vols réussis quand le second reste en pleine phase de développement.